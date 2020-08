Wien – Nachdem neben Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Niederösterreichs roter Landeschef Franz Schnabl mit Ex-Finanzminister Hannes Androsch die von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner forcierte Vier-Tage-Woche als nicht zweckmäßig abgetan haben, begegnet man in ihrem Büro der Kritik allein mit sachlichen Klarstellungen.

Die Vier-Tage-Woche sei "eine von vielen Maßnahmen", die es zur Bewältigung der Corona-Misere brauche, heißt es im Büro von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner – nachdem gegen ihr Modell erneut öffentlich Skepsis geäußert wurde. Foto: APA / Herbert Neubauer

"Das oberster Ziel ist es", heißt es dort auf Anfrage, "so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung zu bringen". Denn die Corona-Krise sei "morgen nicht vorbei" – also sei das Modell der freiwilligen geförderten Vier-Tage-Woche "eine von vielen Maßnahmen, die es dazu" brauche, und: Diese sei "nicht für alle Branchen gleichermaßen zweckhaft, aber für viele, und schafft Flexibilität", wird betont.

Zuvor hatte Schnabl in einem Hintergrundgespräch gesagt: "Wir führen jetzt die 32-Stunden-Woche ein, und alles ist gut – das wird nicht die Lösung sein." Wie Doskozil findet auch er die Umsetzung des 1.700-Euro-Mindestlohnes wichtiger. Der Industrielle Androsch gab bei demselben Termin zu bedenken: "Wenn ich höre, dass eine Vier-Tage-Woche die Produktivität steigert – wie soll das gehen bei einem Pfleger oder einem Chirurgen?"

Seriöse Debatte erbeten

Unterstützung für Rendi-Wagner kommt von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian – via "Salzburger Nachrichten" trat er dafür ein, die Diskussion "seriös zu führen". Dabei handle es sich um eine Weiterentwicklung des Solidaritätsprämienmodells, bei dem Dienstnehmer auf Arbeitszeit verzichten können – wenn dafür ein zusätzlicher Arbeitnehmer eingestellt wird. Die Frage sei daher, ob aus der Kurzarbeit nicht etwas Neues entstehen könne. (Nina Weißensteiner, 21.8.2020)