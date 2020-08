Teilnehmer einer Demonstration der Initiative Corona Rebellen Düsseldorf tragen eine Poster von Sucharit Bhakdis Buch "Corona Fehlalarm?" mit sich herum. Foto: imago images/Ralph Peters

Fast 200.000 Exemplare sind schon verkauft. Das Buch Corona Fehlalarm? des pensionierten deutschen Infektionsepidemiologen Sucharit Bhakdi steht seit zwei Monaten ganz oben auf den Bestsellerlisten des Onlinehändlers Amazon, des Spiegel und in heimischen Verkaufscharts. Bhakdi und seine Frau Karina Reiß zerpflücken darin die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. So nennen sie den Lockdown und die Maskenpflicht sinnlos, zudem würden Zahlen falsch gedeutet, und der Schaden einer Impfung wäre größer als ihr Nutzen. Der Ton ist raunend, oft polemisch, populistisch.

Erschienen ist Corona Fehlalarm? im Wiener Verlag Goldegg, der neben Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesundheit auch Titel wie Die Botschaften deiner Katze verlegt. Abseits der Bestsellerlisten ist das Buch in den klassischen Medien kaum vorgekommen. Besprechungen gab es fast nicht und wenn, dann wurde es in die Nähe von Verschwörungstheorien gerückt und in Faktenchecks bemängelt. Viele von Bhakdi skandalisierte Punkte werden entgegen seiner Darstellung sehr wohl öffentlich diskutiert. Warum also der Erfolg?

Internetphänomen

Er verdankt sich den sozialen Medien. Seit März betreibt Bhakdi einen eigenen Youtube-Kanal mit mittlerweile 118.000 Abonnenten. Zudem tritt er auf bei Verschwörungstheoretikern reichweitenstarken Kanälen wie KenFM auf. In den Userpostings wird Bhakdi als Held gedankt, sind Politiker korrupt oder dumm und heißt der in den Medien sehr präsente Virologe Christian Drosten bloß "Möchtegern-Professor".

Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi

Insofern sieht Bhakdis Verlegerin Verena Minoggio-Weixlbaumer manche Internetauftritte inzwischen kritisch. Wegen einiger Gesprächspartner würde Bhakdi "von Kreisen vereinnahmt, mit denen er nichts zu tun hat". Dabei "relativiere" er lediglich "auf wissenschaftlicher Basis den Zugang anderer zu Corona". Als Grund für die große Nachfrage vermutet sie, dass die Position von Medien "sehr einseitig" gewesen sei. Also habe Bhakdi "diese Auftritte gemacht, um überhaupt gehört zu werden". Tatsächlich haben große Filialisten, die den Titel erst in der Vielzahl an Corona-Büchern abgelehnt hatten, ihn doch ins Sortiment genommen, als die Vorbestellungen dank der Videos hochschossen. Der Markt bekommt, was er verlangt.

"Bildungsauftrag" erfüllt

Minoggio-Weixlbaumer sieht in dem Buch einen "Bildungsauftrag" des Verlags erfüllt. Welche Evaluierung hat es also durchlaufen? Externe Experten waren nicht beteiligt, Bhakdis Expertise sei durch seine Forscherbiografie belegt.

Goldegg gehört nicht zu den Playern mit Verschwörungstheorien, da gibt es andere Kaliber wie den Verlag Kopp. Gewiss misstraut auch nicht jeder Gelegenheitskäufer von Corona Fehlalarm? dem Staat, verspricht das Buch doch ganz harmlos "Zahlen, Daten und Hintergründe". (Michael Wurmitzer, 22.8.2020)