Im Auhof-Center am Stadtrand von Wien eröffnet Seat gemeinsam mit dem 3-Sternekoch Juan Amador die "Hola! Tapas Bar"

Sternekoch Juan Amador möchte mit seiner "Hola! Tapas Bar" spanisches Lebensgefühl nach Wien bringen, der Autohersteller Seat mit Hauptsitz im katalanischen Martorell, nahe Barcelona, neue Wege beschreiten.

Die Hola! Tapas Bar von Seat und Sternekoch Juan Amador bietet auf 460 Quadratmetern 80 Gästen Platz. Foto: Martin Aigner

In der "Hola! Tapas Bar" serviert der 3-Sternekoch aus dem gleichnamigen Restaurant in Grinzing spanische Klassiker von den "Pimientos de Padron", (grüne Paprika mit Meersalz), über Tortilla, Kroketten und Schinken bis hin zum "Filet von der alten Kuh "Rubia Gallega" aus Galizien".

Im Erdgeschoß des Einkaufszentrums Aufhof Center im 14. Bezirk gelegen, bietet die "Hola! Tapas Bar" auf 460 Quadratmetern Platz für 80 Gäste. Neu ist, und darum ist es auch die "Hola! Tapas Bar" von Seat mit Amador, dass das Restaurant in drei Zonen unterteilt ist: in die für die Gastronomie vorgesehene Fläche, sowie in zwei Präsentationsbereiche, die jeweils den Automarken Seat und Cupar gewidmet sind.

So können die Gäste während des Essens die Modelle in Lebensgröße, wie auch auf diversen Bildschirmen betrachten. Probefahrten werden direkt vom Parkplatz des Restaurants aus angeboten. Diese, sowie den gesamten Automobilbereich betreut Porsche Wien-Hietzing. Die Gerichte der "Hola! Tapas Bar" werden zudem als Take-away angeboten. (red., 22.08.2020)