Mit "High Score" bereitet Netflix die Geschichte von Videospielen auf. Foto: Netflix

Netflix beleuchtet mit "High Score" das schönste Hobby der Welt. Konkret geht es bei der mehrteiligen Dokureihe um Videospiele. In rund sechs Folgen, die jeweils 45 Minuten dauern, stehen verschiedene Themen rund um Games im Zentrum. Nintendo, Atari, Sega und Co kommen in der Doku unter anderem vor.

Produktion gefällt Usern

Die Produktion dürfte gut gelungen sein, wie ein Blick auf IMDB zeigt. Dort weist die Doku 7,6 von 10 möglichen Punkten auf. Besonders gefällt den Usern, dass auf die langjährige Geschichte detailgetreu eingegangen wird und bekannte Persönlichkeiten und Innovatoren zu Wort kommen. Am besten kommt gleich die erste Episode namens "Fight!" bei den Zuschauern an, bei der es um Kampfspiele geht. (red, 21.8.2020)