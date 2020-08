Außerdem Der große Denkmalsturz, Jedermann, Democracy Now!, James Bond – Sag niemals nie – Mit Radiotipps

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Chefärztin Christine Reiler präsentiert die Themen, wie immer garantiert coronavirenfrei: Placebo – das wirkungsvolle Nichts. / Präzise Einblicke durch 7 Tesla MRT. / Stressfallen vermeiden. / Wieder flott – Yoga auch mit Übergewicht. / Gesunde Zuchtpilze – Schwammerlsaison das ganze Jahr. / Tipp: Spurenelement Chrom. Bis 18.05, ORF 2

18.20 MAGAZIN

Newton Das Wissensmagazin widmet sich heute der brennenden Frage, wie attraktiv künstliche Schönheit wirklich macht. Bis 19.00, ORF 1

19.20 DOKUMENTATION

Der große Denkmalsturz Koloniale Denkmäler werden weltweit gestürzt. Ist das eine längst überfällige Abrechnung? Oder ist es kulturfeindlicher Ikonoklasmus? Auch in Deutschland gibt es Debatten darüber, wie mit kolonialen Monumenten und Straßennamen umgegangen werden soll: abbauen, umbenennen – oder bewahren, um die Geschichte nicht zu vergessen. Bis 20.00, 3sat

20.15 ZEITGESCHICHTE

Österreich II In Hugo Portischs Österreich-Chronik geht es um die Ära Kreisky und den Weg in die Europäische Union. Bis 23.25, ORF 3

20.15 VERSCHWÖRUNG

The Company You Keep – Die Akte Grant (USA 2012, Robert Redford) 30 Jahre nach der Auflösung einer linksradikalen Terroristengruppe wird das ehemalige Mitglied Sharon Solarz (Susan Sarandon) verhaftet. Der talentierte Journalist Ben (Shia LaBeouf) wird auf den Fall aufmerksam. Robert Redford legt einen guten, soliden Thriller vor. Bis 22.20, Servus TV

Sony Pictures Classics

21.50 THEATER

Jedermann 3sat überträgt die Aufführung der diesjährigen Salzburger Festspiele mit Tobias Moretti und Christine Peters. Bis 23.45, 3sat

22.10 NEWS

Democracy Now! Tagesaktuelle Nachrichten zur internationalen Politik abseits der Hauptrouten, präsentiert von Amy Goodman und Juan González. Bis 23.10, Okto

22.20 EPOS

Gangs of New York (USA/D/I/GB/NL 2002, Martin Scorsese) Der Big Apple ist Scorseses Stammrevier, diesmal verlegt er sein Unterweltepos allerdings ins mittlere 19. Jahrhundert. Dort bekommt es Leonardo DiCaprio mit einem diabolischen Daniel Day- Lewis zu tun, das Love-Interest gibt Cameron Diaz. Bis 1.05, Servus TV

23.25 DAS WAREN ZEITEN

Sag niemals nie (USA 1982. Irvin Kershner) Der Film, mit dem einst Sean Connery als James Bond zurückkehrte: Voller Selbstironie spielt er einen schon etwas älteren Geheimagenten, der es mit gleich zwei Oberschurken zu tun bekommt. Blofeld (Max von Sydow) und Largo, ein kühl-lächelnder Ganoven, der merkwürdigerweise Burgtheaterdeutsch spricht und wie Klaus-Maria Brandauer aussieht. Als Bonds blonder Engel tritt Kim Basinger auf. Bis 1.30, ORF 1

23.30 MRS. LANGFINGER

Marnie (USA 1964, Alfred Hitchcock) Zum 30. Todestag von Alfred Hitchcock: Tippi Hedren als blonde Kleptomanin wird von Sean Connery geehelicht, der sich ihrer Neurosen mit Akribie annimmt. Abstruses Psychodrama vom populärsten Filmregisseur aller Zeiten. Bis 1.35, RBB

Foto: ard, degeto

23.40 DISKUSSION

Philosophie Ist Ehrlichkeit eine gesunde Art, anderen Menschen offen gegenüber zu treten, oder einfach nur ein Vorwand, um Gemeinheiten zu sagen? Es diskutieren die Philosophin Elsa Godart und Jean-François Copé, Bürgermeister der Gemeinde Meaux. Bis 0.10, Arte