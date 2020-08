7.30 ALLE DA?

Servus Kapserl: Pack die Badehose ein Kasperl und Pezi fahren in dieser Folge an den Märchensee und wollen dort zelten. Beim Tauchen entdeckt Kasperl am Grund einen Stöpsel, er holt ihn an die Wasseroberfläche, um ihn Pezi zu zeigen. Und dann passiert gar Seltsames. Der See beginnt auszulaufen. Krawuzikapuzi aber auch! Bis 7.55, ORF 1

18.55 MAGAZIN

Karambolage Ein französischer Zuschauer erzählt von einem deutsch-französischen Missverständnis rund um das Wort "auch". / Welches Geräusch macht ein deutscher Revolver und welches Geräusch ein französischer? / Jeanette Konrad ist unterwegs in Bayreuth und erinnert sich an ihren ersten Besuch der Richard Wagner-Festspiele.

Bis 19.10, Arte

20.15 90. GEBURTSTAG

Peter Weck – Der ewige Sonny Boy Er war Filmpartner von Romy Schneider in Sissi, Theaterschauspieler, dann der Papa in Ich heirate eine Familie und auch jener Mann, der das Musical Cats nach Wien brachte. Zum 90. Geburtstag von Peter Weck zeigt der ORF ein neu produziertes Porträt, für das Peter Fässlacher den Jubilar zu seinen Lebensstationen interviewt hat.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 KOMÖDIE

Immer diese Radfahrer (D/Ö 1958, Hans Deppe) Der Gymnasialprofessor Johannes Büttner denkt gern an die Radtour nach Kärnten vor 25 Jahren mit seinen damaligen Freunden Fritz und Ulrich zurück. War das ein Spaß! Das schreit nach einer Wiederholung! Turbulente Komödie über drei ältere Männer, die noch einmal so richtig auf die Pauke hauen. Mit Wolf Albach-Retty, Hans-Joachim Kulenkampff, Heinz Erhardt. Bis 21.50, BR

20.15 LIEBESEPOS

Jenseits von Afrika (Out of Africa, USA 1985, Sydney Pollack) Karen Blixen (Meryl Streep) wandert durch die Heirat mit ihrem Cousin (Klaus Maria Brandauer) nach Kenia aus. Dort findet sie in dem Großwildjäger Denys Hatton (Robert Redford) ihre große Liebe. Eine wahre Geschichte aus dem Blickwinkel der dänischen Autorin Karen Blixen, die als junge Frau versucht, sich eine unabhängige Existenz aufzubauen. Bis 22.50, Arte

20.15 KOMÖDIE

Abgang mit Stil (Going in Style, USA 2017, Zach Braff) Als von einem Tag auf den anderen die Pensionszahlungen ausbleiben, fassen die drei Rentner Willie, Joe und Al einen Plan, der von krimineller Energie zeugt. Scrubs-Star Zach Braff konnte sich für sein vergnügliches Remake von Martin Brests 1979er-Komödie Die Rentnergang ganz auf sein formidables Hauptdarstellertrio Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Arkin verlassen. Bis 22.15, Sat.1

23.35 MAGAZIN

ttt – Titel, Thesen, Temperamente Belarus vor dem Aufbruch. / Beiruts Kunstszene nach der Explosion. / Moria – wie Kunst hilft, zu überleben. / Wiedereröffnung des Jüdischen Museums. / Schriftstellerin Olga Grjasnowa im Porträt. Bis 00.05, ARD