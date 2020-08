Haller darf an der Tour teilnehmen. Foto: imago images/Mario Stiehl

Manama – Der Kärntner Radprofi Marco Haller wird am 29. August in Paris zum fünften Mal die Tour de France in Angriff nehmen. Nach einem Teamwechsel wurde der 29-Jährige am Freitag von seiner neuen Equipe Bahrain-McLaren für die dreiwöchige Rundfahrt nominiert. Das achtköpfige Aufgebot wird vom Spanier Mikel Landa, dem Gesamt-Vierten der Tour 2017, angeführt. "Ich werde mit einer sehr guten Form in die Tour starten", kündigte Landa in der Mitteilung an.

Nicht zum Zug kam Mark Cavendish, der frühere Straßen-Weltmeister und Gewinner von 30 Tour-Etappen. Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner ist für den Giro d'Italia vorgesehen.

Haller wurde als zweiter Österreicher nach Michael Gogl (NTT) offiziell nominiert. Im Bora-Rennstall gelten Gregor Mühlberger und Felix Großschartner als gesetzt, auch Lukas Pöstlberger könnte bei der 107. Auflage der Tour dabei sein. Hoffnungen darf sich auch noch Sebastian Schönberger (B&B Hotels) machen.



Ausschluss-Regeln

Indessen gaben die Veranstalter der Tour Sonderregeln für die diesjährige Ausgabe bekannt. Zwei positive Corona-Fälle bei einem Rennstall innerhalb von sieben Tagen führen bei der Tour de France automatisch zum Ausschluss einer Mannschaft. Zu einem Team zählen dabei nicht nur die acht Radprofis, sondern auch Team-Offizielle und Betreuer.

Diese Gruppe von 25 bis 30 Personen soll sich während der am 29. August in Nizza beginnenden Frankreich-Rundfahrt im Hotel, im Bus sowie im Start- und Zielbereich in einer eigenen Blase aufhalten.

Alle Team-Mitglieder müssen sich vor dem Start der Tour zwei Corona-Tests unterziehen. Während der dreiwöchigen Rundfahrt steht ein mobiles Labor für Tests zur Verfügung. (APA, 21.8.2020)