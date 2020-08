"Unsere zweiköpfige Familie wird ab Jänner um ein Wunder größer sein", schreibt die Justizministerin in einem Posting auf Facebook

Alma Zadić gab auf Facebook ihre Schwangerschaft bekannt. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Justizministerin Alma Zadić (Grüne) erwartet ein Kind. Das gab die Ministerin auf Facebook bekannt. "Unsere zweiköpfige Familie wird ab Jänner um ein Wunder größer sein. Unsere Freude ist unbeschreiblich", schrieb Zadić Freitagabend.

Zadić stellt sich auf eine "intensive Zeit" ein. "Aber so wie viele andere Eltern werden wir das gut planen und auch gemeinsam meistern." Die Justizministerin kündigt an, die ersten Wochen nach der Geburt zu Hause zu bleiben. Danach werde sie wieder "mit vollem Einsatz meine Funktion als Justizministerin ausüben. Mein Mann wird in Karenz gehen und gemeinsam werden wir liebevolle Eltern für unser Kind sein."

Zadić bat in dem Facebook-Posting, das mit zwei großen und einem kleinen Paar Schuhen illustriert ist, auch darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. (red, APA, 21.8.2020)