Die Verhandlung in Kalifornien verfolgte Angehörige der Opfer wegen der Corona-Pandemie über einen Videobildschirm. Foto: Imago / Zuma

Sacramento – Ein Jahrzehnt lang versetzte der "Golden State Killer" Kalifornien in Angst und Schrecken, ermordete mindestens 13 Menschen und vergewaltigte Dutzende Frauen. Jetzt ist der geständige US-Serienmörder und Vergewaltiger Joseph DeAngelo zu mehrfach lebenslanger Haft verurteilt worden.

Richter Michael Bowman gab am Freitag in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento das Strafmaß bekannt. Der 74-jährige DeAngelo bat seine Opfer um Entschuldigung. "Ich habe all Ihren Aussagen zugehört", sagte der frühere Polizist, der im Rollstuhl in den Gerichtssaal gebracht wurde, an die überlebenden Opfer gewandt. "Jeder einzelnen. Und ich entschuldige mich aufrichtig bei jedem, den ich verletzt habe."

Geständnis gegen Todesstrafe

DeAngelo hatte im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft 13 Morde und rund 50 Vergewaltigungen zwischen Mitte der 70er und Mitte der 80er Jahre gestanden. Im Gegenzug für seine Geständnisse verzichtet die Anklage auf eine Forderung nach der Todesstrafe. Bei der mehrfach verhängten lebenslangen Haftstrafe ist eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen.

Staatsanwalt Todd Spitzer sagte vor Gericht, er persönlich hätte sich ein Todesurteil gewünscht. Mit der Vereinbarung, die einen raschen Prozess ermöglichte, bekämen die Opfer aber Klarheit und Genugtuung.

Die Verbrechensserie des "Golden State Killers" hatte 1975 mit Taten in der Gegend von DeAngelos Wohnort Sacramento begonnen, später griff der Täter in ganz Kalifornien Frauen an. DeAngelo drang häufig nachts maskiert in die Häuser seiner Opfer ein und vergewaltigte sie. Die Taten endeten offenbar 1986 mit der Vergewaltigung und Ermordung einer 18-Jährigen.

Schreckliche Schilderungen

Erst 2018 konnte DeAngelo gefasst werden. Die Ermittler waren ihm auf die Spur gekommen, indem sie eine an einem Tatort gefundene DNA-Spur mit Daten einer Internetseite für Ahnenforschung abglichen. Dabei stießen sie auf einen Verwandten DeAngelos und konnten den Kreis der Verdächtigen immer weiter eingrenzen.

Der "Golden State Killer" – "Goldener Staat" ist der Beiname Kaliforniens – wurde schließlich im April 2018 in einem Vorort von Sacramento festgenommen. Im Laufe der Jahre hatte es gleich mehrere Spitznamen für den mysteriösen Täter gegeben, unter anderem "East Area Rapist", "Diamond-Knot Killer" und "Original Nightstalker".

Vor der Urteilsverkündung hatten mehrere Vergewaltigungsopfer vor Gericht ihre erschütternden Erlebnisse geschildert. So berichtete Kris Pedretti, wie DeAngelo sie 1976 als damals 15-Jährige vergewaltigte und ihr den Tod androhte.

"An drei Zeitpunkten in dieser Nacht habe ich gedacht, dass ich sterben werde", sagte Pedretti. "Ich habe innerlich 'Jesus liebt mich' gesungen, als ich auf meinen Tod gewartet habe." Über ihre Gefühle nach dem Verbrechen sagte sie: "Obwohl ich dankbar war, am Leben zu sein, hatte ich auch das Gefühl, gestorben zu sein." (APA, 21.8.2020)