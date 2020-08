[Reisen] Was derzeit an Einreisebestimmungen für Österreicher im Ausland gilt.

[Corona] Wien: Ein Drittel der positiven Rückkehrer aus Kroatien

[International] Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden.

Erdoğan verkündet Schwarzmeer-Gasfund, der "für 20 Jahre" reichen soll.

Ein "Kill Switch" für Trump – Facebook prüft Umgang mit US-Wahl-Lügen.

[Inland] Ibiza-Transkript: Strache "scheißt auf jeden Cent", bespricht aber Deals.

[Kultur] Wie ein besserer James Bond: Christopher Nolans "Tenet".

[Web] Sie ordnen die Welt in Gut und Böse und versprechen einfache Erklärungen für komplexe Probleme. Wie sich Verschwörungstheorien verbreiten.

[Sport] Sevilla nach packendem 3:2 gegen Inter Europa-League-Sieger

[Wetter] Von Westen her zieht eine Kaltfront durch und in Tirol und Vorarlberg muss bereits in der Früh mit ersten Wolken und am Vormittag mit ersten Gewittern gerechnet werden. Weiter im Osten bleibt es noch länger sehr sonnig, schwül und heiß. Am Nachmittag breiten sich die Gewitter dann aus und gegen Abend erreichen sie schließlich auch den Osten Österreichs. Bis 34 Grad.

[Zum Tag] Heute ist die Menge natürlicher Ressourcen verbraucht, die unser Planet im gesamten Jahr regenerieren kann. Der Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day) ist aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr drei Wochen später. "Erstmals seit 50 Jahren hat sich dieser Tag in die richtige Richtung, also gegen Jahresende hin, verschoben.