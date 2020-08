Der russische Oppositionelle soll in der Berliner Charite behandelt werden. Anhänger gehen von einem Anschlag mit vergiftetem Tee aus

Nun ist Nawalny am Weg nach Berlin. Foto: ap/Kira Yarmysh

Omsk/Berlin – Ein Rettungsflugzeug mit dem schwerkranken russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ist am frühen Samstag vom sibirischen Omsk gestartet und zwischenzeitlich in Berlin gelandet. Das geht aus Flugdaten von flightradar24.com hervor. Der 44-Jährige soll nun an der Berliner Charite behandelt werden.

"Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Der Kampf um Alexejs Leben und Gesundheit fängt gerade erst an, und es gibt noch viel zu tun. Zumindest ist aber jetzt der erste Schritt getan", schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag nach dem Abflug auf Twitter.

Nawalny liegt seit Donnerstag im Koma und wird künstlich beatmet. Seine Unterstützer gehen davon aus, dass auf den prominenten Kreml-Kritiker ein Anschlag mit vergiftetem Tee verübt wurde. Er war am Donnerstag auf einem Flug zusammengebrochen und ringt seither um sein Leben. Die russischen Ärzte erklärten indes, Nawalny leide an einer Stoffwechselerkrankung, und bezeichneten ihn zunächst als nicht transportfähig. "Das ist die Hauptdiagnose, zu der wir am ehesten neigen", sagte Chefarzt Alexander Murachowski. Eine Vergiftung schloss er aus.

Zuvor hatten Ärzte im sibirischen Omsk noch erklärt, der 44-jährige Oppositionelle sei nicht transportfähig. Foto: Reuters/ALEXEY MALGAVKO

Die Organisation "Cinema for Peace" hatte ein Rettungsflugzeug mit deutschen Ärzten organisiert, das ihn nach Berlin brachte. Nawalny ist seit Jahren der führende Kopf der liberalen Opposition. Der studierte Jurist wirft der Regierung und Oligarchen regelmäßig Korruption und Machtmissbrauch vor. Auf ihn hatte es schon mehrfach Anschläge gegeben.

Zahlreiche Politiker in der ganzen Welt forderten eine transparente Aufklärung. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. In Russland waren jedoch mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sagte der "Passauer Neue Presse" (Samstag): "Da gibt es einen starken Verdacht, dass es sich auch hier um einen erneuten Anschlag auf einen russischen Oppositionellen handelt. Es zeigt sich ein gewisses Muster." (red, APA, 22.8.2020)