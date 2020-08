Raffl traf beim 3:2-Sieg. Foto: USA TODAY Sports

Toronto – Die Philadelphia Flyers haben mit dem Kärntner Michael Raffl das Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Die Flyers feierten am Freitag in Toronto im sechsten Match der Serie gegen die Montreal Canadiens einen 3:2-Erfolg – Raffl steuerte einen Treffer bei – und stiegen mit 4:2 Siegen auf.

Raffls Landsmann Michael Grabner war mit den Arizona Coyotes im Achtelfinale ausgeschieden. Erstmals seit 2012 stehen die Flyers wieder in der zweiten Runde und treffen dort auf die New York Islanders.

Blues schon ausgeschieden

Titelverteidiger St. Louis Blues ist in den Play-offs sensationell bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Stanley-Cup-Sieger unterlag den Vancouver Canucks in Edmonton mit 2:6 und verlor die Best-of-Seven-Serie mit 2:4. In der regulären Saison waren die Blues noch das beste Team im Westen, während sich die Canucks mit viel Mühe in die Play-offs retteten. (APA, sid 22.8.2020)