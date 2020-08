Ehrentor per Elfer durch Koita vor 1.250 Zuschauern in Wals-Siezenheim – LASK verlor gegen Karlsruhe

Die Salzburger präsentierten sich gegen Ajax nicht von ihrer besten Seite. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wals-Siezenheim – Fußballmeister Red Bull Salzburg hat am Samstag im vierten Testspiel vor Saisonbeginn die erste Niederlage kassiert. Gegen Ajax Amsterdam, den Champions-Halbfinalisten der Vorsaison, musste sich das Team von Trainer Jesse Marsch in der eigenen Arena von Wals-Siezenheim mit 1:4 (1:2) geschlagen geben. Erstmals in der Coronakrise waren auch wieder Zuschauer – exakt 1.250 – im Stadion.

Kalte Dusche nach 90 Sekunden

Vier Tage nach dem 2:0 gegen den WAC überrumpelte Ajax die Hausherren in der Anfangsphase nach nur 90 Sekunden. Ryan Gravenberch schlug zentral aus 13 Metern nach Flanke und etwas Ballglück eiskalt zu. Fast postwendend kamen die Salzburger, die erstmals ohne den zu Leipzig gewechselten Hwang Hee-chan sowie den angeschlagenen Dominik Szoboszlai auftraten, aber zum Ausgleich: Der im Strafraum gefoulte Sekou Koita verwertete vom Elferpunkt souverän (9.)

Wieder nur sieben Minuten später besorgte der Brasilianer Antony nach einer Flanke über Freund und Feind aus wenigen Metern die neuerliche Führung für die Gäste (16.), wenig später musste Goalie Cican Stankovic dann gegen Gravenberch retten (19.). Aber auch Salzburg hatte seine Chancen, so durch den auffälligen Koita (45.+1/Außennetz, 62./Stekelenburg rettete) sowie Masaya Okugawa (59./Stekelenburg).

Donny van de Beek zeigte seine Klasse mit einem platzierten Schlenzer zum 3:1. Foto: EPA/ ANDREAS SCHAAD

In der 67. Minute machte dann der zur Pause eingewechselte und mit dem FC Barcelona in Verbindung gebrachte Donny van de Beek mit einem schönen Schuss ins lange Eck alles klar. Kurz davor hatte Marsch bereits sieben Wechsel vorgenommen, in den letzten 20 Minuten gab zudem Innenverteidiger Oumar Solet, die bisher einzige Sommerverpflichtung, sein Debüt für die Salzburger. Prevljak und Daka fanden um die 80. Minute herum zwar noch gute Chancen auf das 2:3 vor, das letzte Wort hatte aber wieder Ajax: Devyne Rensch konnte aus wenigen Meter unbedrängt einschießen (82.).

Wiedersehen mit Mane, Keita und Minamino

"Wir müssen sicher noch an einigen Schrauben drehen, damit wir für den Saisonstart und das Champions-League-Play-off gewappnet sind", sagte Salzburgs Innenverteidiger Maximlian Wöber, einst in Diensten von Ajax, auf ServusTV. Bereits am Dienstag (16.00 Uhr/live ServusTV) wartet auf Andreas Ulmer und Co. neuerlich in Wals-Siezenheim mit Englands Meister Liverpool um die Ex-"Bullen" Naby Keita, Sadio Mane und Takumi Minamino der nächste Top-Testgegner. (APA, 22.8.2020)

Samstag-Ergebnisse von Fußball-Testspielen:

Red Bull Salzburg – Ajax Amsterdam 1:4 (1:2). Wals-Siezenheim. Tore: Koita (9.) bzw. Gravenberch (2.), Antony (16.), Van de Beek (67.), Rensch (82.)

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt 1:3 (0:1). Pöllau. Tore: Petrovic (87.) bzw. Pecirep (7.), Okan (60., 81.)

Austria Wien – OÖ Juniors 6:0 (4:0). Wien. Tore: Edomwonyi (13., 31.), Sax (26., 37.), Pichler (53.), Mester (82.)

FC Admira – SKU Amstetten 2:1 (1:0). Maria Enzersdorf. Tore: Saracevic (3.), Unbekannt (78.) bzw. Peham (54.)

SV Ried – FSV Zwickau 2:2 (2:0). Antiesenhofen. Tore: Reifeltshammer (2.), Gschweidl (4.) bzw. Rabihic (52.), Wegkamp (57.)

LASK – Karlsruher SC 0:2 (0:1). Pasching. Tore: Hofmann (44.), Djuricin (82.)

Sturm Graz – SV Lafnitz 2:0 (2:1). Lebring. Tore: Geyrhofer (5.), Jantscher (37.) bzw. Puschl (51.)

SCR Altach – 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0). Altach. Tore: Stefel (68.), Bischof (72.)