In dieser Galerie: 2 Bilder In den vergangenen Tagen kam es mehrmals zu Sachbeschädigungen an der Grazer Synagoge. Foto: APA/INGRID KORNBERGER Elie Rosen wurde angegriffen. Foto: APA/FOTO FISCHER

Graz – Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, ist am Samstagabend vor dem jüdischen Gemeindehaus von einem Unbekannten mit einem Holzprügel attackiert worden, bestätigte der Sprecher des Landespolizeikommandos Steiermark, Fritz Grundnig.

Rosen wollte laut der Sprecherin der jüdischen Gemeinde, Brigitte Wimmer, mit seinem Auto auf das Grundstück des jüdischen Gemeindehauses einfahren, als er angegriffen wurde. Der Präsident und eine Begleitung seien beim Versuch, auf das Synagogenareal einzufahren, auf einen Mann mit Baseballkappe und Rad aufmerksam geworden, der offensichtlich einen Stein mit sich führte. Dieser sei von Statur und Aussehen jener Person, die im Zuge der Vandalenakte auf die Grazer Synagoge von Mittwoch und Freitag dieser Woche auf den Überwachungskameras zu erkennen gewesen war, sehr ähnlich gewesen.

Angreifer auf der Flucht

Als Rosen sein Auto verlassen habe, sei er von dem Unbekannten mit einem Holzprügel, offenbar ein Baseballschläger, angegriffen worden. Der Präsident habe sich in letzter Sekunde zurück ins Auto flüchten können. Danach habe der Angreifer noch mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen, bevor er die Flucht ergriffen habe, erklärte Wimmer.

Polizei: "Rote Linie überschritten"

Die Grazer Polizei teilte mit, das eine Netzplanfahndung nach dem unbekannten Täter eingeleitet und Objektschutz für die Synagoge angeordnet wurden.

Der Täter fühlte sich offenbar recht sicher, kam er doch zum dritten Mal innerhalb weniger Tage auf den Grazer David Herzog Platz, um die Synagoge zu attackieren. "Die ersten beiden Male ist er noch in der Nacht gekommen, heute mitten am Nachmittag, also am helllichten Tag", so der Sprecher der Polizei Fritz Grundnig im Gespräch mit dem STANDARD.

Auf Nachfrage des STANDARD, warum das Gebäude nicht mehr wie einige Jahre nach seiner Wiedererrichtung vor 20 Jahren von der Exekutive bewacht wird, noch dazu, nach dem es zwei knapp auf einander folgende Attacken gab, erklärt Grundnig: "Es hat ja viele Jahre nicht derartiges mehr gegeben. Aber es ist jetzt gerade angeordnet worden." Nach der dritten Attacke? "Es ist jetzt eine rote Linie überschritten worden, weil es gegen Personen geht."

Ob Elie Rosen nun Personenschutz bekomme, liege an ihm. "Das Angebot gibt es", heißt es seitens der Polizei.

Unscharfe Bilder

Die Bilder aus den Überwachungskameras seien leider sehr unscharf, man arbeite aber daran, geeignetes Material zusammen zu stellen, dass dann für eine öffentliche Fahndung nach dem Täter verwendet werden soll.

Das Landesamt für Verfassungsschutz habe nun die Ermittlungen übernommen. Man gehe von einem pro-palästinensischen Hintergrund aus, schließe aber auch sonst noch nichts aus.

Nehammer ordnet verstärkte Überwachung an

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erklärte, er habe eine verstärkte Überwachung aller jüdischen Einrichtungen in Österreich angeordnet. Auch das Einsatzkommando Cobra werde zur Unterstützung herangezogen werden. Nehammer: "Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wer jüdische Mitbürger angreift, greift die Grundpfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens an."

Kurz erschüttert

"Erschüttert" über den Angriff zeigte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz. "Für Antisemitismus darf es in Österreich keinen Platz geben", erklärte Kurz auf Twitter und versprach eine rasche Suche nach dem Täter.

"Wir werden alles tun, um den Täter rasch zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Österreich weiterhin zu gewährleisten", so Kurz.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) erklärte, der "feige und hinterhältige Anschlag" lasse die Grazer Bevölkerung "noch enger zusammenrücken mit unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wer gezielt eine Religionsgemeinschaft und damit auch die Religionsfreiheit angreift, greift auch uns als Stadt an. Judenhass und Antisemitismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Diese Taten müssen uns mehr denn je Mahnung sein, auch in Zukunft offen und entschlossen dagegen vorzugehen."

Der Grazer SP-Klubvorsitzende Michael Ehmann forderte den Bürgermeister auf, einen Krisengipfel mit allen politischen Parteien, dem städtischen Sicherheitsmanagement, der Grazer Polizei und der jüdischen Gemeinde einzuberufen.

Der Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Michael Chalupka erklärte, Elie Rosen gelte "unser Mitgefühl und die Solidarität der Evangelischen Kirchen. Judenhass und Antisemitismus dürfen in Österreich keinen Platz haben." (red, APA, 22.8.2020)