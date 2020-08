Über Umwege von der Austria in die Südstadt: Osman Hadzikic. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Maria Enzersdorf – Der ehemalige Austria-Wien-Tormann Osman Hadzikic hat einen neuen Verein gefunden. Wie Fußball-Bundesligist Admira am Samstag bekanntgab, unterzeichnete der einstige ÖFB-U21-Internationale einen Dreijahres-Vertrag bis 2023. Hadzikic, den der FC Zürich im vergangenen Halbjahr an den kroatischen Club Inter Zapresic verliehen hatte, war seit Anfang August ohne Vertrag.

Der 24-jährige Hadzikic absolvierte zwischen 2015 und 2018 75 Pflichtspiele für die Austria, der Wechsel nach Zürich brachte ihm dann aber kein Glück. In der Schweiz kam er nur im Zweierteam zum Einsatz, für Zapresic lief er insgesamt fünfmal auf. "Ich weiß, was Osman kann", sagte Admiras Sportdirektor Franz Wohlfahrt in einer Club-Aussendung. "Er war die Nummer eins bei der Austria. Wenn sich die Chance ergibt, so einen Torhüter zu bekommen, dann muss man zuschlagen." (APA, 22.8.2020)