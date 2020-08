Die belarussische Polizei warnte per Lautsprecher vor einer Teilnahme an der Großkundgebung. Lukaschenko droht mit einem Militäreinsatz

In den vergangenen Wochen war es in Belarus zu den größten Demonstrationen der Ex-Sowjetrepublik gekommen. Foto: AP / Sergei Grits

Minsk/Warschau – Zehntausende Menschen haben in Weißrussland (Belarus) zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl erneut mit neuen Massenprotesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko begonnen. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk kamen am Sonntagnachmittag Bürger aller Schichten aus allen Teilen der Hauptstadt zusammen – trotz massiver Drohungen des Machtapparats.

Die Demonstranten riefen: "Uchodi!" – zu Deutsch: Hau ab! Weil die Sicherheitskräfte viele Metrostationen sperrten, machten sich große Menschengruppen zu Fuß auf den Weg. Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung. Es handelt sich um friedliche Proteste. Im Anschluss war auch ein Marsch der Freiheit für ein neues Belarus geplant. Bei einer Großdemonstration mit einem Protestzug am vergangenen Sonntag waren Hunderttausende zusammengekommen.

Lukaschenko droht mit "hartem Durchgreifen"

"Die Durchführung von Massenveranstaltungen ist illegal, für die Teilnahme ist vorgesehen, Sie zur Verantwortung zu ziehen", teilte das Innenministerium mit. Generalmajor Iwan Kubrakow von der städtischen Miliz, wie die Polizei in Belarus genannt wird, warnte in einer Videobotschaft, es bestehe die Gefahr einer Provokation. Die Menschen sollten sich fernhalten von dem Platz. Staatschef Lukaschenko hatte mit "hartem Durchgreifen" gedroht, um die Ex-Sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen.

Das Verteidigungsministerium warnte in einer Mitteilung: "Falls es Störungen der Ordnung oder Unruhen auf diesen Plätzen geben sollte, werden Sie es schon nicht mehr mit der Miliz zu tun bekommen, sondern mit der Armee". Lukaschenko hatte immer wieder damit gedroht, notfalls auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einzusetzen. Viele Bürger in Belarus betonen seit Wochen, dass sie keine Angst mehr hätten vor "Europas letztem Diktator".

Oppositionelle in Litauen

Die von Vorwürfen beispiellosen Betrugs begleitete Präsidentenwahl hat die größte innenpolitische Krise des Landes ausgelöst. Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Mal in Folge zum Sieger der Präsidentenwahl erklären lassen. Auch am Samstag protestierten allein in Minsk Tausende gegen Lukaschenko.

Swetlana Tichanowskaja ist nach der Wahl in Belarus nach Litauen geflohen. Foto: AFP / Petras Malukas

Die Opposition beansprucht den Wahlsieg für die 37 Jahre alte Fremdsprachenlehrerin Swetlana Tichanowskaja. Sie ist aus Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder in das EU-Nachbarland Litauen geflohen. Von dort aus versucht sie, die Demokratiebewegung mit Videobotschaften zu steuern. "In Litauen fühle ich mich vollkommen sicher", sagte Tichanowskaja in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Agentur BNS.

"Nationale Anführerin"

"Ich sehe eine wohlwollende Haltung der Litauer, eine große Bereitschaft, uns zu helfen wie auch eine große Unterstützung für alle Menschen in Belarus", wurde Tichanowskaja von BNS zitiert. Die zweifache Mutter hatte Weißrussland (Belarus) kurz nach der Präsidentenwahl am 9. August unter Druck der Behörden verlassen. "Wir hatten litauische Visa. Meine Kinder waren schon hier. Ich bin gerade gekommen, um bei ihnen zu sein", sagte Tichanowskaja. Zu den genauen Umständen ihrer Flucht und eine mögliche Rückkehr in ihre Heimat äußerte sie sich nicht.

"Ich bin hier und werde alles in meiner Macht stehende tun, um den Menschen nützlich zu sein und ihnen im Kampf für eine neue, faire und transparente Wahl zu helfen", sagte Tichanowskaja. Sie sagte, sie sei zu einem "Symbol für den Kampf des belarussischen Volkes für seine Rechte" geworden und würde sich selbst als "nationale Anführerin" bezeichnen.

EU erkennt Wahl nicht an

Ein schnelles Ende der Proteste erwartete Tichanowskaja nicht: "Wenn Sie glauben, dass das alles nachlassen wird – dies wird nicht passieren", sagte sie. Das weißrussische Volk werde niemals mehr so sein wie es war. "Die Menschen sind aufgewacht und nicht mehr in der Lage, mit einer Regierung zu leben, die sie nicht akzeptieren", sagte sie. Auch könnten die Menschen der Führung in Minsk die Gewalt gegen Bürger nicht vergeben.

Die EU hat die Wahl nach den Fälschungsvorwürfen und der anschließenden Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten nicht anerkannt. Länder wie Russland und China hingegen haben Lukaschenko zum Sieg gratuliert.

Vier Tote

Die Lage im Land ist seither gespannt – nicht nur, weil die Menschen sich um ihre Wahl betrogen sehen. Breites Entsetzen lösten auch Bilder der Gewalt von Uniformierten gegen Bürger auf den Straßen und in den Gefängnissen aus. Es gibt Dutzende Videos und Fotos von schwer misshandelten Menschen. Lukaschenko bezeichnete die große Mehrheit dieser Bilder, die um die Welt gingen, als "inszeniert".

Dutzende Ärzte hatten aber die mit Blutergüssen und blutigen Striemen sowie Platzwunden übersäten Körper der Öffentlichkeit gezeigt. Die Staatsmedien berichten nicht darüber. Es gibt Hunderte Verletzte, die gegen den Staat klagen. Dutzende Internetseiten, auf denen Augenzeugenberichte zu sehen sind, sind in Belarus gesperrt. Die Zahl der Toten stieg am Samstag von drei auf vier. Wie das Menschenrechtszentrum Wesna mitteilte, wurde ein seit dem 12. August vermisster 28-jähriger Familienvater in einem Park gefunden. Die Todesursache war unklar.

Lukaschenko: Politik in Kirche fehl am Platz

Der weißrussische Präsident kritisierte die kirchliche Unterstützung für die Demokratiebewegung in dem Land und drohte Sanktionen an. "Mich erstaunt der Standpunkt unserer Konfessionen", sagte er am Samstag laut Kathpress bei einer Rede in Grodno laut Präsidenten-Webseite. Geistliche sollten nicht für Oppositionelle das Wort ergreifen. Der Staat werde dem "nicht mit Gleichgültigkeit" gegenüberstehen, so Lukaschenko. Die Betreffenden sollten sich schämen. Politik sei in Kirchen fehl am Platz. In ihnen sollten die Menschen beten, so wie es immer gewesen sei.

Besonders die katholische Kirche hatte sich zuletzt hinter die Demonstrierenden. Alle Glaubensgemeinschaften riefen zu Gewaltverzicht und einem nationalen Dialog auf. Die Mehrheit der 9,5 Millionen Belarussen sind orthodoxe Christen; etwa 15 Prozent sind katholisch.

Streitkräfte in voller Gefechtsbereitschaft

Die Opposition hat den Machtapparat mit Unterstützung der EU und Russlands zum Dialog für einen Ausweg aus der Krise aufgerufen. Lukaschenko hat dies abgelehnt. Er machte bei einem Besuch bei den Streitkräften im Gebiet Grodno am Samstag einmal mehr deutlich, dass er die Proteste vom Ausland – und zwar von den EU- und NATO-Nachbarländern Polen und Litauen – aus gesteuert sieht. Beweise lieferte er nicht, behauptete aber auch, dass es gegen Belarus gerichtete NATO-Truppenbewegungen an der Westgrenze gebe.

Der Staatschef versetzte die Streitkräfte in volle Gefechtsbereitschaft – zum ersten Mal in seinem Vierteljahrhundert an der Macht, wie er sagte. Lukaschenko trat in Grodno auch bei einer Kundgebung vor Unterstützern auf. Er warnte vor einer Revolution und sagte, dass die NATO zur Unterstützung Tichanowskajas bereit sei, in das Land einzumarschieren.

NATO, Litauen und Polen widersprechen Lukaschenko

Diese Äußerungen sind nach Angaben des Westbündnisses "haltlos". "Wie wir bereits klargemacht haben, stellt die NATO keine Bedrohung für Belarus (Weißrussland) oder irgendein anderes Land dar", erklärte NATO-Sprecherin Oana Lungescu am Samstagabend in Brüssel. Eine "militärische Verstärkung in der Region" finde nicht statt. Die NATO befinde sich in einer "streng defensiven Position", betonte Lungescu weiter. Die Allianz bleibe "wachsam" und sei bereit, "unsere Verbündeten zu verteidigen". Die Regierung in Minsk rief sie zur "uneingeschränkten Achtung" der Grundrechte auf.

Auch Polen hat Lukaschenkos Vorwürfe zurückgewiesen. Die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten sei eine Grundlage des internationalen Rechts, für das sich Polen stets einsetze, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, am gestrigen Samstagabend. "Es betrübt und verwundert uns daher, dass in der Propaganda der Führung von Belarus suggeriert wird, Polen habe die Absicht, die territoriale Integrität dieses Landes zu verletzen." Seine Land habe niemals solche Absichten gehegt und hege sie auch jetzt nicht, betonte Szczerski laut Nachrichtenagentur PAP.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat die Vorwürfe des belarussischen Staatschefs ebenfalls zurückgewiesen. "Das Regime versucht, die Aufmerksamkeit um jeden Preis von den internen Problemen von Belarus abzulenken, indem es völlig unbegründete Aussagen über eingebildete externe Bedrohungen macht", sagte Nauseda am Sonntag der Agentur BNS.

"Militärische Karte"

Verteidigungsminister Viktor Chrenin sprach ebenfalls von der Möglichkeit eines Versuches, die Macht in dem Land mit bewaffneter Gewalt zu ergreifen. Die Führung warnte, dass für einen solchen Fall der Nachbar Russland militärisch zur Stelle sein werde.

Lukaschenkos Gegner werfen dem Machthaber vor, grundlos neue Spannungen in dem Land zu schüren. Er spiele die "militärische Karte", um von der politischen Krise und von seiner Wahlniederlage abzulenken, hieß es. Viele Menschen befürchten, dass Lukaschenko eine Militärdiktatur errichten könnte. Er sagte mehrfach, er werde notfalls die Armee für die Sicherung der eigenen Macht einsetzen. (APA, 23.8.2020)