Mario, er ist Fan von Star Trek, Raumschiff Enterprise und Knight Rider. Foto: ORF, Talk TV

Der Mirko ist ein ganz Lustiger, ihn hat Sendungsmacherin Nina Horowitz für die achte Folge der aktuellen Staffel von Liebesg’schichten und Heiratssachen (Montag, 20.15 Uhr, ORF 2) in Kufstein besucht.

Okay, seinen Schmäh ("eine Katze ist zwar schön, aber eine zweibeinige Katze ist noch schöner") findet vielleicht nicht jede Frau so witzig wie er. Egal, weil "ob blond, ob braun", er liebt sowieso alle Frauen. Da wäre es also gelacht, wenn unter den Zuschauerinnen keine dabei wäre zum gemeinsamen Schmunzeln.

Überhaupt bietet diese Folge wieder sehr viel Liebevoll-Lustiges. Der Mario zum Beispiel hat mit sich selber auch viel Spaß, mit ihm würde einer Frau – so viel trauen wir uns vorherzusagen – sicher nicht langweilig. Erwachsensein ist nicht so sein Ding. Er will jede Gelegenheit nutzen, sich zu blamieren. Gut so.

Wenn er etwa in sein Wonder-Woman-Kostüm schlüpft, David Hasselhoff covert – auch er sucht nach Freiheit – oder erzählt, wie er seine Höhenangst (Achterbahn!!!) überwunden hat, dann muss man schon sehr spaßbefreit sein, um ihn nicht sofort ins Herz zu schließen. Für seine Zukünftige hat er schon eine Seite des Kleiderschranks leergeräumt. Also, wenn das keine gute Ausgangsbasis ist. Nichts wie ran an diesen Mann!

Aber auch den männlichen Zuschauern hat die Folge einiges zu bieten. Bei Annemarie kann ein Mann aber nur dann punkten, wenn er nicht in der Nase bohrt, nicht rülpst, nicht trinkt, nicht verheiratet ist. Weil das hat sie alles schon erlebt, die Arme. (Astrid Ebenführer, 24.8.2020)