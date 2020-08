Beim 8. Kitzbüheler Filmfestival will man heimisches Filmschaffen stärken, schaut aber auch nach Belarus

"Futur Drei" von Faraz Shariat erzählt vom ungleichen Leben in Migrantenfamilien. Der im Wohlstand seiner iranischen Eltern in Deutschland aufgewachsene Parvis (Benjamin Radjaipour) trifft auf Geflüchtete. Filmfestival Kitzbühel

Im Tiroler Kitzbühel, wo sich bekanntlich gern betuchte Urlauber und Feriendomizilbesitzer tummeln, heißt das hiesige Kino nicht schlicht Kino, sondern Filmtheater. Das steht auch den prominenten Gästen gut, die man hier seit ein paar Jahren empfängt – wofür das Filmfestival Kitzbühel verantwortlich ist, das alljährlich sogenannte Ehrenpreise verleiht, zuletzt etwa an Marie Bäumer, Mario Adorf, Joseph Vilsmaier oder Helmut Berger, dieses Jahr ist Veronica Ferres dran. Roter Teppich und Fest beim berühmten Stanglwirt verstehen sich da von selbst.

Man könnte bei so viel Bedacht auf Medienwirksamkeit fast übersehen, dass hier seit 2013 ein Festival mit ambitioniertem Programm gewachsen ist, das sich auch als Plattform für Nachwuchsfilmer versteht. 2020 findet es unter den allseits bekannten erschwerten Bedingungen statt: Die Entscheidung, die Sache samt ausgeklügeltem Sicherheitskonzept durchzuziehen, sei Mitte Juni gefallen, sagt der Organisator Michael Reisch. Einer emotionalen Berg-und-Tal-Fahrt folgt nun also die reale: Mit der Gondel gelangt man zum "Kino am Berg", ein Autokino am Hahnenkamm-Parkplatz gehört ebenfalls zu den Schauplätzen.

Queere Migrantengeschichte

Die Covid-19-Pandemie hat auch die österreichische Filmbranche schwer getroffen, man wolle deshalb mit der Eröffnung ein Zeichen setzen, so Reisch. Erstmals gibt es deshalb zur Eröffnung keine Premiere, sondern mit Stefan Ruzowitzkys Narziss und Goldmund eine Produktion zu sehen, die Mitte März zu den ersten Opfern des Lockdowns geworden ist. Im Wettbewerb – vergeben wird die Kitzbüheler "Gams" und seit dem Tod des ehemaligen Beirat-Mitglieds Joseph Vilsmaier im Februar auch der nach ihm benannte Spielfilm-Hauptpreis – laufen unter anderem Arash T. Riahis Ein bisschen bleiben wir noch, Faraz Shariats Futur Drei über eine queere Migrantengeschichte in Deutschland oder Baumbacher Syndrome von Gregory Kirchhoff mit Tobias Moretti und dessen Sohn Lenz Moretti. Vom gescheiterten Goldminenüberfall dreier junger Männer in der Dominikanischen Republik handelt Alfonso Morgan-Terreros Verde.

Parallelgesellschaft in Belarus

Dass aufgrund der aktuellen Lage viele Filmstarts gestoppt und Produktionen zurückgezogen wurden, hat laut Reisch vor allem die Programmierung der Dokumentarfilmreihe erschwert. Zu sehen sind dort nun unter anderem Daniela Königs Waterproof über zwei Installateurinnen in Jordanien und Andrei Kutsilas Strip and War über einen jungen Stripper und die Parallelgesellschaften in Belarus (Weißrussland).

Ihr zehnjähriges Bestehen feiert im Rahmen des Festivals außerdem die Fisa (Filmstandort Austria) mit Downhill, einer Komödie von Nat Faxon und Jim Rash (der den Drehbuch-Oscar für The Descendants erhielt) mit Will Ferrell, die in Tirol und Wien gedreht wurde. (Ivona Jelcic, 24.8.2020)