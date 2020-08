19.40 REPORTAGE

Re: Lampedusa und die Flüchtlinge – Die überforderte Ferieninsel Für die einen ist sie das Einfallstor nach Europa, für die anderen ein Erholungsort: Durch ihre exponierte Lage ist Lampedusa zum Dreh- und Angelpunkt für Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten auf ihrer Reise in eine bessere Welt avanciert. Fast täglich landen im Sommer Boote mit Migranten an. Die Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt. Bis 20.10, Arte

20.15 LEBENSWANDEL

Das Glück des Augenblicks (The Headhunter’s Calling, CDN/USA 2016, Mark Williams) Gerard Butler arbeitet als erfolgreicher Personalmanager hart an seiner Karriere. Für seine Familie hat er wenig Zeit. Bis er erfährt, dass sein zehnjähriger Sohn Ryan schwer an Leukämie erkrankt ist. Zeit, neue Prioritäten im Leben zu setzen. Berührendes Familiendrama mit Gerard Butler, Alison Brie, Willem Dafoe. Bis 21.55, ORF 1

21.00 TALK

Hart, aber fair: Wahlkampf mit allen Mitteln – Zerbricht Amerika an Donald Trump? Bei Frank Plasberg diskutieren Norbert Röttgen (CDU), Comedian Tamika Campbell, George Weinberg ("Republicans Overseas Germany"), Korrespondentin Christiane Meier, Ansgar Graw (The European), Frank Kracht (Bürgermeister von Sassnitz). Bis 22.15, ARD

21.00 DOKUMENTATION

Die Tricks der Schönheitsindustrie Man kann viel ausgeben, um sich und sein Aussehen zu optimieren. Teure Kosmetik, Botox- und Hyaluronspritzen bis hin zu Schönheitsoperationen. Doch was ist überhaupt schön? Und lohnt es sich wirklich, dafür die Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Moderator Jo Hiller über die Schattenseiten und die Tricks der Schönheitsindustrie. Bis 21.45, NDR

21.05 INTERVIEW

ORF-Sommergespräch Zu Gast bei Simone Stribl ist heute SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Wofür oder wogegen sie sich wohl entscheiden muss? DER STANDARD tickert das Gespräch live auf derStandard.at.

Bis 22.00, ORF 2

21.50 OBSESSIV

Das Geheimnis der dunklen Kammer (Le Secret de la chambre noire, F 2015, Kiyoshi Kurosawa) Der ehemalige Modefotograf Stéphane lebt allein mit seiner Tochter in der Pariser Banlieue. Er ist krankhaft darauf bedacht, Marie bei sich zu haben und sie nicht in die Öffentlichkeit zu lassen. Tag für Tag muss sie vor seinem Objektiv posieren. Mystisches Drama mit Olivier Gourmet und Constance Rousseau als Vater und Tochter und Tahar Rahim als Eindringling in die Zweierbeziehung. Bis 23.55, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Gateways to New York – Othmar H. Ammann und seine Brücken Seine Brücken haben Manhattan mit dem Festland verbunden und das Gesicht von New York für immer geprägt. Der Dokumentarfilm porträtiert das Leben von Othmar H. Ammann und zeigt auch die Menschen und die Beweggründe, die hinter dem Bau der Brücken standen. Bis 23.55, 3sat