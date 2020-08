Prompt nach dem Angriff auf Rosen solidarisierten sich Bürgerinnen und Bürger. Foto: Müllner/Doku Service Stmk

Drei mal wurde die vor 20 Jahren wieder errichtete Grazer Synagoge innerhalb von vier Tagen von einem antisemitischen Angreifer heimgesucht. Dienstagnacht wurden propalästinensischen Schmierereien an der Fassade angebracht, Freitagnacht ein großes Fenster eingeschlagen.

Am Samstag wurde dann der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, Elie Rosen, kurz nach 18.00 Uhr von einem Mann mit einem Holzprügel attackiert. Rosen war aus mit seinem Auto zur Synagoge gekommen, als er den Mann sah, der mit Betonstücken offenbar den nächsten Vandalenakt plante. Er ging auf ihn zu und wurde attackiert. "Es gab keine Konversation außer die Attacke", so Rosen zum STANDARD. Er konnte sich in letzter Sekunde in seinem Auto in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Verstärkter Schutz hätte kurz nach dem Angriff in Kraft treten sollen

Dass der Täter überhaupt ein drittes Mal das Gelände betreten und Rosen dort schutzlos antreffen konnte, sorgt für Kritik an der Exekutive. Der Bezirksvorsteher des Bezirks Gries, wo die Synagoge steht, Tristan Ammerer, beklagte auf Twitter, dass ihn die Polizei nicht ernst nahm, als er verstärkten Schutz nach den ersten Attacken anregte. Auch die Konferenz der Europäischen Rabbiner bemängelte, dass die österreichischen Behörden nicht schneller für Sicherheit sorgten.

Elie Rosen teilt diese Kritik nicht: "Die Sicherheitsbehörden sind sehr bemüht, hier etwas zu tun. Ihnen einen Vorwurf zu machen, ist politisches Hickhack." Dass jemand dreimal wiederkäme, habe auch Rosen nicht für möglich gehalten: "Ich wurde eines Besseren belehrt." Was Rosen aber "sehr aufstößt, ist der Austausch zwischen links und rechts in sozialen Medien. Die einen werfen den anderen vor, die besseren Antisemiten zu sein. Das ist mehr als unappetitlich". Er rufe "alle dazu auf, sich zurückzunehmen. Mir ist es egal, woher der Angreifer kommt".

Für viele Grazer bleibt die Frage, wie das einst am besten bewachte Gebäude der Stadt dreimal in Folge attackiert werden kann. Die Polizei und das Innenministerium wehren sich entschieden gegen Kritik. Polizeisprecher Fritz Grundnig, betonte am Sonntag, dass der verstärkte Schutz auch ohne den Angriff auf Rosen, wenig später, am Samstag um 19.00 aktiviert worden wäre.

Fahndungsfotos veröffentlicht

Das Landesamt für Verfassungsschutz habe indes die Leitung einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe übernommen. Der Name der Gruppe ist Achava, was auf hebräisch Brüderlichkeit bedeutet. Auch Fahndungsfotos des Täters von den Kameras bei der Synagoge wurden am Sonntag veröffentlicht.

Die Polizei sucht den mutmaßlichen Täter. Foto: APA/LPD STEIERMARK

Dass ausgerechnet ein Beamte aus jenem Wachzimmer, das normalerweise für den Schutz der Synagoge sorgen sollte, im Juli wegen rechtsextremer Nachrichten vor Gericht standen, sieht Grundnig in keinerlei Zusammenhang. "Das ist ein Einzelfall bei diesem Kollegen", so Grundnig, "das die gesamte Dienststelle betroffen ist, schließe ich aus". Eine "Suspendierung ist noch keine Verurteilung". Das Verfahren laufe noch.

Was den Angreifer auf Rosen angeht, gehe man davon aus, dass er für weitere Taten der letzten Tage verantwortlich ist: Dieselben propalästinensischen Parolen fand man auch am Hauptbahnhof, zudem wurde beim schwul-lesbischen Verein Rosalila PantherInnen in der Annenstraße am Mittwoch Fenster eingeschlagen. Der Täter könnte auch der Mann sein, der Freitagnacht auf ein Lokal zwischen Synagoge und Annenstraße Steine warf und eine Prostituierte beschimpfte.

Vielfältige Solidarität

Solidaritätsbekundungen gab es nicht nur von Bundespräsident, Bundeskanzler, allen Parteien und Kirchen: Auch rund 30 Bürger und Bürgerinnen fanden sich Samstagnacht ein, um im strömenden Regen eine mehrstündige Mahnwache vor der Synagoge abzuhalten. Mit dabei auch der Bezirksvorsteher Ammerer, die ehemalige Grün-Politikerin Edith Zitz sowie Vertreter des Islamischen Kulturzentrums. Für Sonntag haben die Jüdischen österreichische HochschülerInnen ab 17.00 zu einer Solidaritätsveranstaltung am Grazer Hauptplatz aufgerufen. (Colette M. Schmidt, 23.8.2020)