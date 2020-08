Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at, Ursula Tichy, buchstart.at

#krimi #rätsel #spannung

Eigentlich würde Sergeant Sid gerne Kreuzworträtsel lösen, doch mehrere Vorfälle in einem kleinen englischen Städtchen halten ihn und Chief Jessie ordentlich auf Trab. Gleich zu Beginn erfährst du, dass der Name der Stadt "Oddleigh" vom englischen Wort "odd" kommt, was so viel wie seltsam oder sonderbar heißt. Die tierischen und charmanten Hauptfiguren dieses Comics müssen daher passenderweise eigentümliche Kriminalfälle lösen. Das ist spannend erzählt und unheimlich witzig. Ob alle Fälle gelöst werden, verraten wir natürlich nicht. Aber wir verraten, dass es am Ende auch ein kniffliges Kreuzworträtsel für dich gibt. (Ursula Tichy)

Tor Freeman, "Willkommen in Oddleigh". Aus dem Englischen von Matthias Wieland. € 18,50 / 64 Seiten. Reprodukt, Berlin 2020.

#komischer #kauz #geburtstag

Bei dampfendem Teekessel und Kerzenschein wartet ein riesiger Kauz ungeduldig auf jemanden. Er hat Geburtstag, alles ist vorbereitet – so eine Situation kennst du bestimmt. Diese Vorfreude: auf den Besuch, auf die Geschenke auf den Kuchen! Das kleine, comicartige Bilderbuch, zum Vorlesen oder Selberlesen, wäre jedoch nicht von der tollen Illustratorin Anke Kuhl, wenn es darin keine amüsanten Überraschungen gäbe. Als der Besuch – ein echsenartiges Tier – nämlich endlich eintrifft, scheint nichts nach Plan zu laufen. Denn das Geburtstagskind hat seine eigene Vorstellung von "genialen Geschenken"… (Ursula Tichy)

Anke Kuhl, "Geniale Geschenke". € 10,40 /12 Seiten. Kibitz, Berlin 2020. Ab 4 Jahren zum Vorlesen / ab 6 Jahren zum Selberlesen und natürlich als Geschenkbuch.

#thriller #gefahr #doppelgänger

"Ich hatte einen Job als Mann für alle Fälle beim Präsidenten bekommen.", steht unter dem ersten Bild dieses Comics. Mal sind kleinere Panels nebeneinander, dann gehen die Bilder über ganze Seiten. Farben gibt es wenige, dazu viele aufregende Details zu entdecken. Hier herrscht eine "gute" düstere Stimmung! Wir begleiten den Mann, sehen was sich beim Präsidenten tut. Irgendetwas ist komisch! Eine rätselhafte Figur schleicht herum, kreuzt abends in einer finsteren Gasse den Weg des Mannes. Sehr mysteriös, die Lage wird schließlich brenzlich. Kann Detektivin Fräulein Cadmium da helfen?! (Andrea Kromoser)

Øyvind Torseter, "Ein Mann für alle Fälle. Thriller." Aus dem Norwegischen von Maike Dörries. € 18,50 / 136 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2020. Ab 10 Jahren.

Games: Daniel Koller

Fall Guys (PC und PS4)

60 Spieler und du mittendrin, auf der Jagd nach der Krone. Bei diesem Game für PC und PS4 gilt es mehrere Stationen zu durchlaufen. So werden klitschige Wände bestiegen, auf knappen Plattformen herumgesprungen und etwa Teambewerbe wie Fußball gegeneinander gespielt. Die Runden dauern nur wenige Minuten – schaffst du es nicht, kommst du nicht weiter. Wenn du aber besonders geschickt bist, kannst du in einem Herzschlagfinale dann die Krone und somit den Sieg an dich reißen.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One)

Crash Bandicoot ist ein wilder Beuteldachs, mit dem du bei der "N. Sane Trilogy" gleich zweifach auf Reisen gehst. Bei dem Spiel für die PS4 handelt es sich nämlich um einen Remaster, also eine Neuauflage der ersten drei Teile die Mitte der 1990er-Jahre erschienen. Das Game beweist mit seinen herausfordernden und witzigen Jump-'n'-Run-Elementen auf jeden Fall, dass auch ältere Spiele mit neuer Grafik auch heute noch sehr unterhaltsam sein können.

Rock Band 4 (PS4, Xbox One)

Musiker aufgepasst! Noch nie war es einfacher eine eigene Band zu starten. Bei Rock Band 4 gilt es gemeinsam oder allein mit der Konsole Musik zu erzeugen. Man spielt dabei Songs aus unterschiedlichen Zeitaltern und Genres mit nachgebauten Instrumenten. Eine Gitarre, Schlagzeug und sogar ein Mikrofon gibt es. Bei diesen musst du dein musikalisches Geschick beweisen und dein Publikum begeistern. Somit ist es möglich, auch spielerisch etwas zu lernen.