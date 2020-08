Mediennews: "Süddeutsche" weist Kritik an Berichterstattung zu Ibiza-Video zurück; Forum zum "Tatort"; das neue Studio von Servus TV, "Dolemite Is My Name" auf Netflix

Laura Karasek moderiert ab 3. September auf ZDF Neo die Spieleshow "Die Höhle der Lügen". Foto: ZDF, Gerard Santiago

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

TV-Show: Laura Karasek: "Satire wird von Medien und Politik streng begutachtet" – Die Rechtsanwältin übernimmt am 3. September auf ZDF Neo den Sendeplatz von Jan Böhmermann. Über eigene Grenzen, Gehirnwäsche bei Frauen und Lisa Eckhart

Ibiza und die Folgen: Süddeutsche" weist Kritik an Berichterstattung zu Ibiza-Video zurück – Aktuelle Aussagen "nicht neu und nicht entlastend", "SZ" habe "auf diese Aussagen in ihrer Berichterstattung von Anfang an konsequent und wiederholt hingewiesen"

Blattsalat: Gegen den alten Vor-Corona-Trott und Strache in "Österreich" – "Für wie blöd will uns Strache verkaufen?", giftelte eine "Österreich"-Kolumnistin. Dabei ist es doch umgekehrt: "Österreich" will mit Straches Blödheiten Zeitungen verkaufen (verschenken)

Forum zum Sonntagskrimi: "Mord auf Langeoog" ist aktueller Voting-Sieger – gut so? – Wotan Wilke Möhring als Kommissar Falke muss den Mord auf einer idyllischen Nordseeinsel aufklären

Seltenes Urteil: 50 Jahre Haft für Mord an Journalistin in Mexiko – Korrespondentin Miroslava Breach hatte über das organisierte Verbrechen berichtet, sie wurde im März 2017 erschossen

Architektur: Auf der anderen Seite der Mattscheibe: Das neue Studio von Servus TV – Wie plant man ein TV-Studio? Welche Regeln gelten im virtuellen Raum? Zu Besuch im jüngsten Projekt der Wiener Architekten Veech X Veech

TV-Tagebuch: Komödie "Dolemite Is My Name" auf Netflix: Der schwarze Ed Wood – Eddie Murphy brilliert in Craig Brewers Komödie als Blaxploitation-Filmemacher Rudy Ray Moore

Quote: Red Bull gegen Ajax Amsterdam: 83.000 Zuschauer sahen 2. Halbzeit auf Servus TV – 51.000 sahen die erste Halbzeit am Samstagnachmittag ab 16 Uhr

Switchlist: Immer diese Radfahrer, Jenseits von Afrika, Peter Weck – Der ewige Sonny Boy, ttt – Titel, Thesen, Temperamente – TV-Tipps für heute Abend.

