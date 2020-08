Am Vorabend des Parteitags des Republikaner gibt US-Präsident Donald Trump die Notfallgenehmigung der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) für eine neue Coronavirus-Behandlungsmethode bekannt. Foto: AFP/SAUL LOEB

Das Wichtigste in Kürze:

Trump gibt Notfallgenehmigung für Plasmatherapie bekannt

Die US-Regierung erteilt eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Plasma wird seit über 100 Jahren genutzt und gilt als sicher für Patienten.

Bisher noch unklar ist aber, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken. Der Chef der zuständigen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA), Stephen Hahn, sprach von begrenzten, aber bisher "vielversprechenden" Daten zur Wirksamkeit.

US-Präsident Donald Trump, der zuletzt öffentlich Druck auf die Behörde gemacht hatte, um schnellere Fortschritte verkünden zu können, bezeichnete die Notfallgenehmigung als "sehr historischen Durchbruch".

711 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Erwartungsgemäß hat das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) am Montag vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Angaben vom frühen Montagmorgen hatten die deutschen Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 711 Fälle an das RKI übermittelt. An Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln.

An den Tagen zuvor hatte die tägliche Zahl der Neuinfektionen noch weit höher gelegen. Am Samstag war mit 2.034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2.000er-Marke überschritten worden. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1.000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Neuseeland verlängert Lockdown

Neuseeland wird die derzeitigen Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen in Auckland bis Sonntagabend verlängern, sagte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag. Ein neuerlicher, plötzlicher Anstieg von Covid-19-Infektionszahlen vor rund etwa zwei Wochen hatte Ardern veranlasst, einen Lockdown über die 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt zu verhängen, was die Schließung von Unternehmen und Schulen mit sich brachte. Dieser sollte eigentlich am Mittwoch auslaufen. Zudem kündigte Ardern eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt an.

Fast 115.000 Coronavirus-Tote in Brasilien

In Brasilien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Das Gesundheitsministerium hat 23.421 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 3,6 Millionen. Weitere 494 Menschen starben mit Covid-19. Damit stieg die Zahl der Toten auf insgesamt 114.744. Brasilien hat nach den USA in der Coronavirus-Pandemie weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf. (red, APA, Reuters, 24.8.2020)