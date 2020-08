Kaiser sieht "Kommunikationsprobleme" zwischen Bund und Ländern. Am Montag tagt das Koordinationsgremium in Klagenfurt

In dieser Galerie: 2 Bilder Besonders beim Grenzübergang Karawankentunnel kam es zu kilometerlangen Staus. Foto: APA / GERD EGGENBERGER In Zukunft will Peter Kaiser (SPÖ) mehr Zeit um Verordnungen auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Foto: APA / GERT EGGENBERGER

Klagenfurt/Wien – Nach den stundenlangen Staus an der österreichisch-slowenischen Grenze in der Nacht auf Sonntag entschuldigte sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei allen, die "diese Unpässlichkeit" erleben mussten. Solche Zustände sollen "nie mehr passieren", sagte Kaiser im Ö1-"Morgenjournal" am Montag. Kaiser geht von einem Kommunikationsproblem zwischen Bund und Ländern aus: Gerade in der Corona-Situation brauche es mehr Zeit um Verordnungen auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. So könne man Rechtsunsicherheiten und Zweideutigkeiten vermeiden, so Kaiser. Denn mangelnde Kommunikation in entscheidenden Bereichen sei "die größte Fehlerquelle".

Kaiser will zwar nicht von Schuld sprechen, da "alle Seiten" lernen müssten "noch mehr miteinander zu kommunizieren", sieht sich aber im Verhalten des Gesundheitsministeriums bestätigt. Dass die entsprechende Verordnung am Sonntagnachmittag überarbeitet wurde, zeige, dass die Rechtsauslegung der Kärntner Behörden anfangs korrekt war. Am Montag tagt in Klagenfurt das Koordinationsgremium, in dem alle beteiligten Behörden vertreten sind. Bei dieser Sitzung soll die weitere Vorgangsweise besprochen werden.

Bis zu zwölf Stunden Wartezeit

Seit Samstag ist eine Verordnung in Kraft, die alle Durchreisenden verpflichtet, eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie ohne Zwischenstopp Österreich durchqueren und das Land wieder verlassen. Einreisende wiederum müssen ein längeres Formular mit zahlreichen persönlichen Daten ausfüllen. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag waren vor allem deutsche und niederländische Urlauber auf der Heimreise. Sie wurden von den neuen Vorschriften völlig überrascht, zumal die Verordnung erst am Samstagvormittag überhaupt an die Bezirksbehörden gingen.

Beim Karawankentunnel mussten die heimreisenden Urlauber laut Polizei bis zu zwölf Stunden auf die Abfertigung warten, und auch beim Loibltunnel dauerte es in der Nacht sieben Stunden, bis die Grenze passiert war. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden entschieden die Behörden dann, die extrem strengen Kontrollen für die Einreisenden aus Slowenien zu lockern. Daraufhin beruhigte sich die Situation ein wenig.

Slowenien überrascht

Überrascht wurde auch Slowenien. "Die slowenische Polizei wurde über die veränderte Arbeitsweise der österreichischen Grenzbehörden nicht informiert", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Kranj. Man sei "auf eine so langsame und restriktive Arbeitsweise der österreichischen Behörden" nicht vorbereitet gewesen. Das System sei bei einem zunehmenden Verkehrsaufkommen "inhuman", so die Polizei.

Auch Kroatien reagierte besorgt. Das kroatische Außenministerium rief dazu auf, so schnell wie möglich eine Lösung für eine schnellere Abfertigung an der Grenze zu finden.

Entspannter zeigte sich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). "Bei uns ist das gut über die Bühne gegangen", sagte Platter bei einer Pressekonferenz im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach. Man sei zudem mit Südtirol bzw. Italien gut abgestimmt. Allerdings, so Platter, sei sein Bundesland nicht mit Kärnten vergleichbar. Dies sei von Urlaubsrückkehrern stärker betroffen.

Regierung forderte stärkere Grenzkontrollen

Auch wenn die betreffende Verordnung kurzfristig an die Behörden kommuniziert wurde, reiht sich die Maßnahme in die Rhetorik der Bundesregierung der vergangenen Wochen ein. Wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen wies Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gerade auf Heimreisende aus dem Balkan hin. Er sagte, dass das Virus "mit dem Auto" nach Österreich komme und forderte strengere Grenzkontrollen. "Es ist dringend notwendig, dass die Gesundheitsbehörden sicherstellen, dass hier flächendeckender kontrolliert wird als bisher", so Kurz zur Tageszeitung "Österreich" am 15. August.

Auch beim bisher größten Corona-Cluster in Österreich seit Ausbruch der Pandemie gab es Probleme mit Erklärungen, die von ausländischen Touristen unterschrieben werden mussten. So sorgte etwa für Kritik, dass Ausreisende aus Ischgl ein Formular unterschreiben mussten, mit dem sie sich verpflichteten, zügig das Land zu verlassen. Praktisch war dies aber in vielen Fällen nicht möglich, so verbreitete sich das Virus in den Tiroler Gemeinden und darüber hinau. (lalo, APA, 24.8.2020)