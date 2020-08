Auch andere Spieleentwickler sehen sich dadurch in Gefahr – Epic wirft Apple vor, seine Marktmacht zu missbrauchen

Apple streitet sich mit dem Entwickler von "Fortnite". Foto: afp

Der Streit zwischen Apple und dem "Fortnite"-Spielentwickler Epic Games zieht immer größere Kreise. Wie aus am Sonntag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, sieht sich nun auch der US-Softwarekonzern Microsoft dadurch geschädigt. Seine Spielesparte dürfte in Mitleidenschaft gezogen werden, erklärte das Unternehmen.

Unreal Engine in Gefahr

Und auch andere Spieleentwickler sieht Microsoft in Gefahr. Epic zufolge droht der iPhone-Konzern damit, alle Entwickler-Konten von Epic Games zu sperren, was weitreichende Folgen für das Geschäft hätte. Denn Epic verkauft auch die Spieleentwickler-Plattform Unreal Engine, die anderen Spieleentwicklern bei der 3D-Gestaltung hilft. Unreal Engine wird in zahlreichen Spielen verwendet und auf diverse Betriebssysteme und Spielkonsolen übertragen.

Nachdem Apple "Fortnite" aus seinem App Store geworfen hat, verklagt der Entwickler des Videospiels den US-Technologieriesen. Epic Games wirft dem iPhone-Hersteller vor, er missbrauche seine Marktstellung. (APA/Reuters, 24.8.2020)