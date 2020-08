Ein souveräner Auftritt der Golden Knights. Foto: APA/AP/Franson

Toronto/Edmonton – Die Vegas Golden Knights haben zum Start des Viertelfinal-Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Vancouver Canucks deklassiert. Der Vizemeister von 2018 gewann am Sonntag in Edmonton das erste Spiel der "Best of seven"-Serie mit 5:0. In Toronto setzten sich die Boston Bruins gegen Tampa Bay Lightning mit 3:2 durch.

Die Canucks hatten am Freitag Titelverteidiger St. Louis Blues eliminiert, zwei Tage danach waren sie den Golden Knights aber klar unterlegen. Torhüter Robin Lehner parierte alle 26 Torschüsse und feierte sein erstes "shutout" im Play-off.

Im Duell der beiden besten Grunddurchgang-Teams im Osten gingen die Bruins mit 3:0 in Führung, zwei Tore von Victor Hedman sorgten aber noch für eine spannende Schlussphase. (APA, 24.8.2020)



Play-off-Ergebnis der NHL vom Sonntag (Viertelfinale, "best of seven"):

Eastern Conference (in Toronto):

Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 2:3 (Stand 0:1)

Western Conference (in Edmonton):

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 5:0 (Stand 1:0)