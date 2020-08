Ex-Austrianer führt mit drei Treffern Torschützenliste an

Raphael Holzhauser in Violett.

Foto: imago images/Panoramic Internati

Antwerpen – Raphael Holzhauser spielt zu Saisonbeginn der ersten belgischen Fußballliga groß auf. Der 27-jährige Mittelfeldspieler schoss seinen Club Beerschot am Sonntag mit seinem Tor in der 28. Minute zu einem 1:0-Sieg bei Meister Club Brügge.

Mit drei Treffern in drei Spielen liegt Holzhauser an der Spitze der Torschützenliste. Aufsteiger Beerschot führt gemeinsam mit RSC Charleroi die Tabelle der Jupiler Pro League mit jeweils neun Punkten aus drei Spielen an. (APA; 24.8.2020)