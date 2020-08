Russland protestiert gegen die geplante Ausweisung eines Diplomaten durch das Wiener Außenamt. Foto: Reuters

Wien/Moskau – Die russische Botschaft in Wien hat am Montag gegen die geplante Ausweisung eines Diplomaten durch Österreich protestiert. Eine entsprechende Entscheidung des österreichischen Außenministeriums entbehre einer Grundlage, zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass einen Sprecher der Botschaft. Zuvor hatte die "Kronen Zeitung" über die geplante Ausweisung berichtet.

Österreich wirft demnach einem diplomatischen Vertreter des Landes in Wien vor, einen Österreicher zur Industriespionage angestiftet zu haben. Wien habe demnach dem Diplomaten eine Frist zum Verlassen des Landes bis zum 1. September gestellt.

Prozess gab den Ausschlag

Aufgekommen sei der Fall durch einen Gerichtsprozess in Österreich. Der Mann, der von dem Diplomaten angeworben worden war, habe seinen Vorgesetzten über die Spionagetätigkeit berichtet, so die "Kronen Zeitung". Später habe er dann den nun ausgewiesenen Diplomaten als seinen Führungsoffizier genannt. Der Diplomat habe sich unter Berufung auf seine Immunität nicht zu dem Fall geäußert. Die russische Botschaft stellte in den Raum, nun könnte auch ein Österreicher aus Russland ausgewiesen werden.

Dem STANDARD wurde auf Nachfrage beim Außenministerium bestätigt, dass ein russischer Diplomat zur unerwünschten Person erklärt worden sei. Sein Verhalten habe der Wiener Diplomatenrechtskonvention widersprochen. Gleiches war zuvor schon der russischen Agentur Tass bestätigt worden. Zu näheren Fragen – etwa nach dem Datum der Ausweisung oder dazu, ob der russische Protest bereits im Außenministerium eingelangt sei – wollte man sich nicht äußern. (red, 24.8.2020)