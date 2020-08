Wie viel sollte ein Game bei Steam kosten? Eine Website zeigt nun auf, welche Preise Valve Entwicklern vorschlägt. Foto: Valve

Wie viel darf ein Spiel kosten? Dank SteamDB hat man nun Einsicht, welchen Preis Steam-Betreiber Valve Entwicklern und Publishern empfiehlt. Die von der Plattform unabhängige Website hat die Funktion mit einem Update integriert. Dadurch wird auch aufgezeigt, welche Unterschiede es durch Währungen gibt.

Maximierung als Ziel

Valves Vorschlag soll Entwicklern und Publishern dabei helfen, ihre Verkäufe und Gewinnspanne zu maximieren. Unterschiedliche Faktoren fließen dabei herein. So werden Aspekte wie Spielzeit, Wiederspielwert, Konkurrenz, Umtauschkurse, Multiplayer, Early-Access und geplante Deals bei der Berechnung miteinbezogen.

Kein Zwang für Entwickler

Daranhalten müssen sich Entwickler und Publisher freilich nicht. Bei SteamDB sieht man in diesem Zusammenhang auch gleich die Differenz zwischen der Valve-Empfehlung und dem letztlich ausgewählten Preis. Einsehbar ist die Funktion, wenn man auf der Website ein Spiel sucht und sich dann mehr Infos über den "Packages"-Reiter einblenden lässt.

Neuigkeiten bei Steam

Wie Gamestar.de berichtet, tut sich auch was bei Steam selbst. So will Valve einen Fokus darauflegen, dass man künftig einfacher Spiele nach dem eigenen Geschmack findet. Außerdem wurde ein Belohnungssystem sowie GeForce Now integriert. Bei Steam Labs kann die weitere Entwicklung der Plattform eingesehen werden und welche Features geplant sind und verworfen wurden. (red, 24.8.2020)