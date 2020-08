Lara Trautmann ist erfolgreiche Twitch-Streamerin, Synchronsprecherin, Sängerin und auch Moderatorin. Foto: Screenshot/Gamestandard

Mit 200.000 Followern zählt "Lara Loft" zu den erfolgreichsten Streamerinnen Deutschlands. Der Ruhm hat allerdings auch seine Schattenseiten. So hat die Frau, die auch als Synchronsprecherin, Sängerin und Moderatorin arbeitet, immer wieder mit aufdringlichen Fans zu kämpfen, die versuchen, in ihr Privatleben einzudringen. Nun hat die Streamerin aus Bremen einen besonders perfiden Fall öffentlich gemacht.

Sogar Freunden Briefe geschrieben

Seit rund drei Jahren soll ein Zuschauer immer wieder Anbahnungen bei der Streamerin versucht haben. So schickte er anfangs Blumen, dann Briefe und Pakete. Auch mit Geldspenden versuchte er die Aufmerksamkeit der 31-Jährigen zu erkaufen. Die Streamerin reagierte prompt und ließ dies schnell nicht mehr zu. So konnte der Mann nicht mehr spenden und ihr auch nichts mehr schicken. Also fing er an, sich an den Freundeskreis von "Lara Loft" zu wenden.

Immer wieder wurde "Nein" gesagt

Die Freunde der Streamerin sollen ebenso versucht haben, dem Zuschauer die Situation klar und deutlich zu machen. Allerdings ließ er sich davon nicht abbringen und schickt weiterhin Briefe an die Frau und ihre Freunde, wie sie auf Twitter bekanntgab. Das Fass zum Überlaufen brachte ein weiterer User, der öffentlich betonte, dass "Lara Loft" dem Mann einfach eine Antwort schuldig sei, obwohl er diese schon längst erhalten habe.

"Nein, ich möchte keinen Kontakt"

"Ich bin dir nichts schuldig. Du hast mich in eine sehr unangenehme Situation gebracht und versuchts mich jetzt auch öffentlich anzuprangern. Du kannst von mir keine Empathie erwarten. Nein, ich liebe dich nicht, offensichtlich. Nein ich möchte keinen Kontakt zu dir", ließ die 31-Jährige besagten Zuschauer öffentlich wissen. Zuletzt betonte sie, dass sie einfach müde sei und sie es leid sind, "das alles immer wieder aufzurollen".

Solidarität und Entsetzen auf Twitter

Auf Twitter zeigen sich viele User solidarisch und noch mehr bestürzt über die ganze Situation. "Das muss eine unfassbar unangenehme Situation gewesen sein all die Zeit", merkt eine Nutzerin etwa an. "Unfassbar gruselige Geschichte", schreibt ein weiterer User. Der von "Lara Loft" konfrontierte Zuschauer zeigte sich auf Twitter anfangs verständnisvoll und löschte dann auch seinen eigenen Account.

Lara Loft

Twitch-Stars mit riesiger Gefolgschaft

Auf Twitch kann sich jeder Mensch vor der Kamera bei unterschiedlichen Aktivitäten zeigen. Die bekanntesten User haben eine millionengroße Gefolgschaft hinter sich und können von ihrem Beruf sehr gut leben. So manche Zuschauer nutzen die Anonymität aber auch aus, um Streamer zu bedrohen beziehungsweise diese zu beschimpfen. Über einen eigenen Chat findet nämlich eine direkte Interaktion statt, durch die eine teils persönliche Beziehung aufgebaut werden kann. (red, 24.8.2020)