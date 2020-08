Und was macht sie so besonders? Teilen Sie Ihre Lieblinge im Forum!

Die Familie kann man sich nicht aussuchen. Fernsehfamilien hingegen schon. Und das beste daran: Es gibt eine mehr als reichhaltige Auswahl. Sucht man den Rat einer strengen, aber im Grunde herzlichen Mutter, so wäre Lois aus "Malcolm mittendrin" eine gute Wahl. Möchte man der eigenen Mutter lieber wie einer besten Freundin sämtliche Geheimnisse und Träumereien erzählen, wendet man sich am besten an die lebensfrohe Lorelai von den "Gilmore Girls". Steht einem der Sinn nach einem Hauch Anarchie, ist man mit Bart Simpson als Bruder bestens bedient. Und will man sich von einer rundherum erfreulichen Familiensituation berieseln lassen, empfiehlt sich unbedingt ein Besuch bei der "Modern Family".

Netter geht es nicht: "Modern Family". Foto: abc

Und auch für den Fall, dass man sich nur damit beruhigen will, dass andere Familien noch viel schlimmer sind als die eigene, gibt es genug Serienoptionen. Inzestuöse Geschwisterliebe in der spanischen Serie "Elite", dysfunktionaler Familienalltag in "Shameless" oder all das plus Mord, so wie bei den Lannisters in "Game of Thrones".

Welche Fernsehfamilie ist Ihnen die liebste?

Welches TV-Pendant würden Sie in schwachen Momenten gegen ein Familienmitglied oder gleich Ihre ganze Sippe am liebsten eintauschen? Und welcher zutiefst kaputten Familie sehen Sie gerne in Serien zu? Teilen Sie Ihre Lieblinge im Forum! (aan, 25.8.2020)