Innenminister Karl Nehammer, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) Oscar Deutsch und der Präsident der jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien/Graz – Jener Mann, der in der vergangenen Woche den Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, und die städtische Synagoge angegriffen hat, ist nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geständig. Der 31-jährige Syrer, der vor sechs Jahren als Flüchtling nach Österreich gekommen war, habe aus einem "islamistischen Motiv" gehandelt, sagte der Innenminister. Der Mann habe auch weitere Delikte in Graz gestanden, darunter einen Angriff auf eine Einrichtung der LGBT-Community, den schwul-lesbischen Verein Rosalila PantherInnen sowie Schmierereien auf eine Kirche im Bezirk Gries. Der Täter lehne "die Gesellschaft in Österreich ab, er ist ein radikalislamistischer Antisemit, der obendrein noch homophob ist".

Außerdem geht es um weitere Sachbeschädigungen durch Steinwürfe und Schmieraktionen, in einem Fall soll er es auch auf ein Etablissement im Rotlichtmilieu abgesehen gehabt haben. Der Mann soll auf einem Fahrrad unterwegs gewesen sein, als er von Beamten anhand der Fahndungsfotos erkannt wurde.

"Schnittstelle zu politischem Islam"

Ebenfalls bei der Pressekonferenz traten Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Integrations- und Kultusministerin Susanne Raab (beide ÖVP) auf. Edtstadler betonte das Bekenntnis Österreichs dazu, Juden und Jüdinnen die Ausübung ihrer Religion und ein Leben in Sicherheit zu garantieren.

Raab sprach von einem "Angriff auf unsere Wertegesellschaft" und betonte, dass man sich die "Schnittstelle von Islamismus und dem politischen Islam" zum Antisemitismus genauer anschauen müsse. Sie führte dazu mehrere Studien auf, wonach antisemitische Vorurteile unter Jugendlichen aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und Tschetschenien weit verbreitet seien. Hier müsse man bei der Integration weiter ansetzen. Zudem kündigte sie eine weitere Studien zu diesem Thema an. Raab betonte aber auch, dass man keine Pauschalurteile über Migrantinnen und Migranten fällen dürfe.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien (IKG), Oskar Deutsch, sagte, die Tat von Graz habe gezeigt, dass der muslimische Antisemitismus eine ernstzunehmende Bedrohung sei. "Das heißt aber nicht, dass man sich auf diese Form beschränken darf. Es gibt rechten und es gibt einen linken Antisemitismus, und es gibt einen israelbezogenen Antisemitismus, der sich nun in Graz gewalttätig gezeigt hat." Der Täter sei vom Wort zur Tat geschritten. "Das zeigt, wie wichtig der Kampf gegen antisemitische Verschwörungstheorien ist." Deutsch dankte auch den Sicherheitsbehörden.

Vereinnahmung für Politik "unappetitlich"

Rosen dankte ebenfalls den Behörden. Sie hätten ihm "das Gefühl gegeben, dass jüdisches Leben in Österreich als gewollt und schützenswert" gilt. Rosen nannte die Taten "unappetitlich", ebenso unappetitlich sei es nun aber, wenn die Angriffe für politischen Profit genützt würden. Rosen warnte auch davor, sich nun auf den mutmaßlichen Täter zu konzentrieren. Taten wie etwa der Anschlag von Hallte hätten gezeigt, dass besonders die Publizität den Tätern eine Motivation biete, ihre Ideologien auf radikale Art und Weise umzusetzen. Vor diesem Hintergrund müsse man auch Schritte gegen die Radikalisierung im Internet unternehmen.

Nehammer nahm auch zu Berichten des STANDARD über antisemitische und rechtsradikale Umtriebe in einer Grazer Wachstube nahe dem Tatort Stellung. Es werde gegen "die, die beschuldigt sind, sehr ernsthaft ermittelt". (mesc, 24.8.2020)