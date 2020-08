Alle 121 Citybike-Standorte sind ab Mittwoch wieder in Betrieb. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und die für Öffis zuständige Stadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) bei der Präsentation des Zukunftskonzepts am Montag. Foto: apa/schneider

Wien – Ab Mittwoch sind in Wien wieder alle Citybike-Stationen nutzbar – und somit auch jene rund 60 Standorte innerhalb des Gürtels, die seit gut einem Monat gesperrt sind. Möglich macht das eine "Übergangslösung" mit dem bisherigen Betreiber Gewista, der nun doch mehr Geld für den Betrieb der Leihräder erhält. Im kommenden Jahr soll das System allerdings komplett neu ausgeschrieben werden.

Schon am morgigen Dienstag wird ein Teil der zwischendurch geschlossenen Stationen wieder verfügbar sein. Aus Kundensicht ändert sich mit der Wiederinbetriebnahme des gesamten Netzes nichts. Der Verleih der Räder funktioniert wie gewohnt, auch die Preise und Nutzungsbedingungen bleiben unverändert.

Wiener Linien letztverantwortlich

Die Abwicklung im Hintergrund ist allerdings nun eine andere: Denn Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte Ende Juli die Wiener Linien damit beauftragt, sich künftig um die Citybikes zu kümmern. Er sprach damit auch ein Machtwort gegenüber seiner grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Ihr gegenüber hatte Gewista zuvor deutlich gemacht, dass die seit 2003 bestehenden Stationen innerhalb des Gürtels geschlossen würden, sollte es dafür kein Geld von der Stadt geben. Bis dahin hatte sich dieser Teil der Leihräder – wie ursprünglich vereinbart – über Sponsoren finanziert. Einen vertraglich fixierte Kostenübernahme der Stadt gab es nur für die ab 2010 errichteten Terminals.

Hebein verweigerte dem Betreiber den finanziellen Zuschuss – nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass man einem privaten Unternehmen nicht einfach ohne rechtliche Basis Geld zuschieben könne. Nun gibt es doch die gewünschte Finanzierungsbeteiligung – und zwar über einen "rechtskonformen Weg", wie die für die Öffis zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) sagte, ohne auf Details einzugehen. Man habe sich darauf geeinigt, dass die Gewista bis Ende 2021 im Auftrag der Wiener Linien den Betrieb aller 121 Citybike-Standorte weiterführt. Dafür fließen insgesamt 1,8 Millionen Euro pro Jahr, wobei sich Sima zuversichtlich zeigte, noch Sponsoren auftreiben zu können, die einen Teil der Summe schultern.

Rasche Nutzbarmachung als Ziel

Man habe schnell alle Leihräder wieder nutzbar machen wollen, betonte Sima. Die Wiener Linien hätten in den vergangenen Wochen Gespräche mit der Gewista geführt und sich auf diese Übergangslösung geeinigt. "Wir hätten in dieser kurzen Zeit keinen anderen Betreiber bekommen", erklärte sie die weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Partner. Denn für den Betrieb brauche es viel Know-how bei der Auslieferungslogistik oder der Wartung von Fahrzeugen und Entlehnterminals. Hätte man also jetzt schon ausgeschrieben, wäre ein Vollbetrieb frühestens in einigen Monaten möglich gewesen.

(APA, 24.08.2020)