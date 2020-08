In dieser Galerie: 4 Bilder Warner Bros Warner Bros Warner Bros Warner Bros

Batman ist wieder da beziehungsweise nicht. Denn in Gotham Knight ist der Protagonist tot. Das Spiel für PC, PS4/5 und Xbox One/Series X erscheint 2021 und bringt Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing als Hauptdarsteller mit sich. Allein oder im Koop wird Gotham wieder sicher gemacht, das von Gangs überlaufen wird.

Kult als ultimativer Bösewicht

Die Superhelden bekommen es aber auch mit einem neuen Gegner zu tun. Ein ominöser Kult namens Court of Owls tritt in Erscheinung und sorgt für zusätzliche Gefahr. Die Gruppierung kidnappt Kinder und bildet sie zu Assassinen aus. Schon länger gibt es Verschwörungstheorien, dass der Court of Owls Gotham City hinter den Kulissen lenkt.

Neues Glück mit neuem Entwickler

Warner Bros hat zur Enthüllung auch gleich einmal Gameplay gezeigt. Dieses erinnert an die Arkham-Serie. Allerdings will der Entwickler ein Action-RPG mit sich bringen. Für das Spiel zuständig ist Warner Bros Games Montreal und nicht Rocksteady, das mit Suicide Squad: Kill the Justice League anderweitig beschäftigt ist. (red, 24.8.2020)