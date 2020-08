Dieser Panzer wird mit einem Xbox-Controller gesteuert und wurde durch eine KI verbessert, die mit "Starcraft 2" und "Doom" trainiert wurde. Foto: IAI

Israel setzt bei einem Panzer der nächsten Generation auf Steuerung mit einem Xbox-Controller. Carmel heißt der Prototyp der Kriegsmaschine, bei dem das Cockpit an einen Kampfjet erinnern soll. Die Umgebung ist wiederum einem Videospiel nachempfunden, wie die Washington Post bemerkt. Reguliert wird die Geschwindigkeit des Panzers mit einem Tablet. Dieses dient auch dazu, um zwischen den Waffen zu rotieren.

Panzer agiert fast völlig autonom

Wie die Jerusalem Post weiterschreibt, operiert der Panzer fast völlig autonom und ist für feindliches Radar unsichtbar. Neben Maschinengewehren soll das Gerät auch mit Panzerabwehrraketen ausgerüstet werden. Fenster gibt es keines. Stattdessen wird ein Panorama-Display verbaut, um einen Überblick über die Umgebung zu bewahren.

Foto: IAI

Steuerung so für junge Soldaten einfacher

Die Nutzung des Xbox-Controllers hat einen Grund: Die an dem Projekt beteiligten Techniker arbeiten mit Jugendlichen zusammen. Sie sagten, dass man anstatt eines Joysticks ein Gamepad verwenden sollte. Mit diesen seien die zumeist jüngeren Soldaten der israelischen Armee auch gut vertraut, da viele von ihnen Gamer sind. Laut dem Projektverantwortlichen würde die Nutzung des Panzers so viel schneller in Fleisch und Blut übergehen.

Videospiele trainierten KI

Israels neuer Panzer hat nicht nur beim Controller etwas mit Gaming zu tun. Die Kampfmaschine kommt mit KI, die mit Starcraft 2 trainiert wurde. Der Computer soll im Kampf und bei der Navigation helfen. Auch Doom kam zum Einsatz. Der Shooter trainierte die KI dahingehend, dass sie Ziele besser erfasst und bei der Waffenauswahl die richtigen Entscheidungen trifft. Auch bei der autonomen Navigation soll der Bethesda-Hit geholfen haben. (red, 24.8.2020)