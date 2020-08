Die Tageszeitung "Österreich/Oe24" verkleinert ab 6. September ihr Format. Foto: fid

Wien – Das Format der Tageszeitung "Österreich/Oe24" wird ab 6. September kleiner und zwar in der Höhe. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Preisliste für Werbekunden hervor. So misst eine ganzseitige Anzeige ab Herbst 21,6 x 27,6 cm statt bisher 21,6 x 31,5 cm. Zum Vergleich: Ein ganzseitiges Inserat in der "Kronen Zeitung" ist dann mit 19,6 x 27 cm nach wie vor, wenn auch geringfügig kleiner.

Das Motto der Formatänderung lautet "trendig, handlich, informativ", wie die Mediengruppe der Familie Fellner in einer Aussendung bekanntgab. Gleichzeitig mit der Formatanpassung wurde auch ein verändertes Layout "in Form eines zeitgemäßen Relaunchs"' in Aussicht gestellt. (red, 24.8.2020)