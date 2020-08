Außerdem "Das Kartell", "Louis, der Heiratsmuffel" und "Game Over – Im Sog der Computerspielsucht"

Eileen Weir und Susan McCrory erzählen in "Blutige Grenze – Die Geschichte Irlands" von Frauenzentren in verfeindeten Vierteln Belfasts, Arte, 22.45 Uhr. Foto: Gruppe 5

19.40 REPORTAGE

Re: Hexe als Beruf Rund 40 Prozent der Rumänen sollen regelmäßig Hexen aufsuchen. Der Glaube an deren magische Kraft ist so stark im Volk verankert, dass der Staat den Beruf "Hexe" seit 2011 anerkennt. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Das Kartell (Clear and Present Danger, USA 1994, Phillip Noyce) Nach Jagd auf Roter Oktober und Die Stunde der Patrioten ist Das Kartell die dritte Verfilmung eines Bestsellers von Tom Clancy. Harrison Ford wieder als Per sonifikation des Guten: Als Jack Ryan, mittlerweile stellvertretender Direktor der CIA, reist er nach Kolumbien, um bösen Machenschaften ein Ende zu bereiten. Bis 23.05, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Durch Mord zur absoluten Macht – Hitler dezimiert die SA Im Frühjahr 1934 beschloss Hitler, die Führungsriege der SA auszuschalten. Alle SA-Führer wurden von der SS verhaftet und in die Strafanstalt München-Stadelheim gebracht. 19 wurden sofort von einem Exekutionskommando der SS erschossen. Die insgesamt dreitägige Mordaktion, um Gegner und Konkurrenten in den eigenen Reihen und im bürgerlichen Lager auszuschalten, ging als "Nacht der langen Messer" in die Geschichte ein. Bis 21.45, Arte

20.15 KOMÖDIE

Louis, der Heiratsmuffel (Le gendarme se marie, F/I 1968, Jean Girault) Die renommierte Cinémathèque française in Paris widmet Louis de Funès ihre aktuelle Ausstellung. Im dritten Film der Gendarm von St. Tropez -Reihe wird der Ordnungshüter Cruchot von der Liebe zu einer attraktiven Witwe her ausgefordert. Bis 21.55, Nitro

22.30 KABARETT

Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht Der Kabarettist Klaus Eckel widmet sich der Absurdität des Alltags und den Tücken der Geräte. Bis 23.35, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Vier Frauen und ein Ehemann Die schwedische Filmemacherin Nahid Persson bietet Einblicke in den Alltag einer iranischen polygamen Großfamilie.

Bis 23.30, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Blutige Grenze – Die Geschichte Irlands Vor spektakulärer Landschaft wird die Geschichte der Iren erzählt, die sich jahrhundertelang aus der kolonialen Umklammerung der Briten zu befreien suchten. Zu Wort kommen auch Menschen, die zur Zeit der Straßenkämpfe in Nordirland zu Feinden wurden. Die Doku macht deutlich, wie diese Grenze in Irland zum Dreh- und Angelpunkt der irischen Geschichte wurde und wie gefährlich es wäre, diese Grenze heute wieder anzutasten. 23.35, Arte

22.55 DOKUMENTATION

Game Over – Im Sog der Computerspielsucht Der spielsüchtige Liby L. hat sich zehn Jahre lang fast vollständig abgekapselt. In der Doku Game Over versucht er, sich über die Ursachen und Folgen klar zu werden. Bis 23.45, 3sat