Ein Bild aus besseren Zeiten. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die FPÖ und HC Strache liefern sich in den sozialen Netzwerken aktuell einen Rosenkrieg. Auf Facebook veröffentlichte Herbert Kickl ein Posting mit den Worten, dass der ehemalige FPÖ-Chef eine "Marionette des rot-schwarz-grünen Systems" sei. Die Reaktionen dazu fielen für Kickl nicht allzu positiv aus. In den Kommentaren ärgern sich etliche User über den Tiefschlag.

Foto: Screenshot/WebStandard

Posting schnell wieder gelöscht

Auch bei HC Strache sorgte das Posting für Wut. So veröffentlichte er einen Tweet, in dem er gegen die aktuelle FPÖ-Parteiführung mit einem Rundumschlag ausholte und Hofer sowie Kickl beleidigte. "Das dritte Lager wird von St. Georgs-Orden-Hofer und Logorrhö-Kickl zerstört", ärgert er sich in dem Posting, das kurzerhand wieder gelöscht wurde.

"Emotionen durchgegangen"

Auf Nachfrage sagte Strache, dass bei ihm die Emotionen durchgegangen sind und er den Tweet mittlerweile gelöscht hat. "Ich glaube das ist allen schon mal passiert", pflichtete er bei. Auf der Microblogging-Plattform kursieren aber weiterhin Screenshots des Tweets. Ob Kickl und Hofer zum Gegenschlag gegen ihren ehemaligen Chef ausholen, wird sich weisen. (red, 24.8.2020)