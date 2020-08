DER STANDARD

Gleich zu Beginn bringt Melisa Erkurt die entscheidende Frage auf den Punkt: Die Lehrer würden in ihrer Ausbildung nicht auf die diversen Klassenzimmer und die vielsprachigen Kinder dort vorbereitet, sagt die Autorin des vieldiskutierten Buches "Generation Haram", sie seien entsprechend überfordert. Aber auch das Schulsystem sei nicht auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ausgerichtet.

So brauche es flächendeckende Ganztagsschulen, damit die Schüler auch am Nachmittag lernen und Aufgabe machen können, weil sie zu Hause die nötigen Ressourcen nicht haben. Oft fehle dort der passende Schreibtisch, die Ruhe. "Die Kinder dürfen nicht die leidtragenden sein. Also muss sich die Schule ändern. Oder wollen wir, dass sich die Kinder ändern?"

Zu pessimistische Sicht?

Mit Erkurt über ihr neues Buch diskutierte bei "STANDARD mitreden" Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Faßmann, der selbst lange als Integrationsexperte gearbeitet hat, in Kommissionen im Innen- und Außenministerium, gab Erkurt in mehreren Punkten recht. Ja, auch ihm geht vieles zu langsam, und ja, Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund aus bestimmtem Ländern gebe es. in Österreich. Es sei durch Studien belegt, dass es bei Bewerbungen schon eine Rolle spiele, ob sich Ali oder Peter bewirbt.

Aber Faßmann konterte: "Wir sehen sehr wohl eine deutliche Qualifikationsverbesserung von der ersten auf die zweite Zuwanderergeneration", es finde ein sozio-ökonomischer Aufstieg statt, Migranten kommen in bessere Jobs, wohnen besser. "Es gibt Hoffnungsschimmer im Einwanderungsland Österreich. Die Situation ist nicht so perpetuiert wie dargestellt."

Fernseher abschalten!

Faßmann forderte auch eine aktivere Rolle der Eltern ein. Er verwies auf eine Passage in Erkurts Buch, in der sie beschreibt, wie ein Schüler in einem kleinen Raum die Aufgabe machen soll, während daneben der Fernseher tönt. "Bei der Passage habe ich mir schon gedacht, der Fernseher hat ja auch einen Ausschaltknopf", so Faßmann, warum werde der nicht betätigt?

Wie Erkurt konterte – diese Antwort gibt es im Video. Sehen Sie dort auch: wo Faßmann Änderungsbedarf im Schulsystem sieht und wie laut Erkurt auch Jugendliche im Unterricht mitgenommen werden könnten, die gar nicht mehr erreichbar sind. Ebenfalls in der Debatte: ein Streit über das Kopftuchverbot und darüber, ob es ein neues Unterrichtsfach Literatur braucht. (Video: Andreas Müller, Text: András Szigetvari, 27.8.2020)