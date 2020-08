"Jetzt sind die Verlierer am Wort": Mit diesem Satz wird das neue Buch "Generation Haram" der ehemaligen Lehrerin und Journalistin Melisa Erkurt beworben. Erkurts Kernthese lautet kurz und knapp: Die große Masse der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sei im Schulbetrieb von Anfang an chancenlos.

Erfolg hänge in Österreichs Schulen vom Elternhaus ab. Wenn das ausreichend Unterstützung bietet, bewältigen Kinder und Jugendliche die Schule gut. Wenn aber das Geld für Nachhilfe fehlt, die Eltern kein Deutsch sprechen oder nicht mit den Kindern lernen können oder wollen, scheitern viele der Schüler. Und das sei bei Kindern aus Zuwandererfamilien eben besonders häufig der Fall.

Was ist dran an diesen Thesen – funktioniert unser Bildungssystem wirklich so schlecht und falls ja, was kann und soll sich daran ändern? Was können und sollten Eltern selbst in die Hand nehmen? Darüber diskutiert bei einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit Melisa Erkurt.

Diskutieren Sie mit

Das Thema hat auch im STANDARD-Forum für hitzige Debatten gesorgt. Das wollen wir aufgreifen: Haben Sie Fragen an die Autorin oder den Minister? Wollen Sie uns Ihre Sicht auf die Herausforderungen im Schulsystem schildern? Posten Sie einfach hier im Forum los. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Mittwoch. Moderation: András Szigetvari. (red, 24.8.2020)