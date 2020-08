Der Mann soll die Frau in der Hütteldorfer Straße mit einem Messer verletzt haben. (Symbolbild) Foto: APA / Lukas Huter

Wien – In Wien-Penzing soll ein Mann soll am späten Montagnachmittag in der Hütteldorfer Straße eine Frau in einer Wohnung mit einem Messer verletzt haben. Dann soll der Täter aus einem Fenster der Wohnung gesprungen sein. Nach ersten Informationen der Polizei sollen beide Beteiligten am Leben sein, Details zum Gesundheitszustand der beiden gab es zunächst jedoch nicht.

Laut dem Onlineportal der Gratiszeitung "Heute" wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot am Tatort. (APA, 24.8.2020)