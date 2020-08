In erster Instanz hatten die Richter den "Schlächter vom Balkan" zu lebenslanger Haft verurteilt

1995 hatte Ratko Mladić mit seinen Truppen die UN-Schutzzone Srebrenica überrannt. Foto: APA / AFP / POOL Peter Dejong

Den Haag – Mehr als 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica muss sich erneut einer der Hauptverantwortlichen, der serbische Ex-General Ratko Mladić, den Richtern stellen. Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt an diesem Dienstag der Berufungsprozess gegen den 77-Jährigen. In erster Instanz war Mladić 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

1995 hatte der General mit seinen Truppen die UN-Schutzzone Srebrenica überrannt. Anschließend ermordeten seine Einheiten mehr als 8.000 bosnisch-muslimische Männer und Buben. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mladić wird wegen der Gräueltaten im Bosnienkrieg (1992-1995) der "Schlächter vom Balkan" genannt.

Verteidigung und Anklage legten Berufung ein

Für das Berufungsverfahren sind zwei Sitzungstage anberaumt. Ein endgültiges Urteil wird nicht vor Ende des Jahres erwartet. Der Prozess war zweimal vertagt worden – wegen des Gesundheitszustands des Angeklagten und wegen der Corona-Pandemie.

In erster Instanz hatten die Richter Mladić auch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden. Dazu gehörte auch die jahrelange Belagerung und der Dauerbeschuss von Sarajevo – 10.000 Menschen wurden damals getötet.

Gegen das Urteil hatte sowohl die Verteidigung als auch die Anklage Berufung eingelegt. Die Verteidigung fordert Freispruch. Die Anklage will einen weiteren Schuldspruch für Völkermord in sechs Kommunen erreichen. (APA, 24.8.2020)