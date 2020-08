Präsidentensohn Donald Trump Jr. griff Joe Biden frontal an. Foto: EPA / Chip Somode

Washington – Die US-Republikaner haben bei ihrem Parteitag in Charlotte, North Carolina, Donald Trump für eine zweite Amtszeit als Präsident nominiert – und diesen im Anschluss mit Lob überhäuft. Dabei suchten sie nach einer Balance zwischen harten Angriffen auf die Demokraten und dem Versuch, den Präsidenten als moderate Alternative zu präsentieren. Für Aufsehen sorgte dabei unter anderem Präsidenten-Sohn Donald Trump Jr., der den demokratischen Kandidaten Joe Biden als "Peking-Biden" verunglimpfte und der Staatschef selbst, der entgegen aller Umfragen erneut sagte, man könne diese Wahl nur dann verlieren, wenn es zu Betrug der Demokraten komme.

Tim Scott, der einzige schwarze Republikaner im Senat, warf derweil den Demokraten Bevormundung der schwarzen Wählerinnen und Wähler vor. Und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, Tochter indischer Emigranten, sorgte mit der Aussage für Aufsehen, die USA seien "kein rassistisches Land".

Corona-Held Trump

Vor allem aber ging es in der aufwändig produzierten Bühnenshow auch darum, das Corona-Krisenmanagement des Präsidenten zu preisen, dem eine Mehrheit der US-Amerikanerinnen und Amerikaner bisher kein gutes Zeugnis in der Krise um das Virus ausstellt. In einem eingespielten Video hieß es: "Ein Anführer ergriff entschiedene Maßnahmen, um Leben zu retten – Präsident Donald Trump."

In dem Video wurden mehrere Politiker der Demokraten aus den Anfängen der Pandemie zitiert, die damals den Ernst der Lage nicht richtig einschätzten. Verharmlosende Aussagen Trumps – der im Laufe der Pandemie mehrfach sagte, das Virus werde wieder verschwinden und es werde keine Pandemie geben – fanden keine Erwähnung.

Warnung vor den Demokraten

Die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel versuchte dann auch gute Stimmung zu verbreiten: Ein neues Kapitel in der "großartigen Geschichte Amerikas" werde unter der zweiten Trump-Amtszeit beginnen, "das Beste liegt noch vor uns", sagte sie. "The Best Is Yet to Come", einer der größten und populärsten Hits des US-amerikanischen Sängers und Entertainers Frank Sinatra (1915 – 1998), wurde dann auch prompt eingespielt.

Dann die Angriffe auf Biden: Diese läutete der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz ein, der in einer Rede dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten die Unterstützung früherer US-Militäreinsätze vorwarf. Trump sei dagegen der erste US-Präsident seit Ronald Reagan, der die USA nicht in einen neuen Krieg geführt habe, sagte Gaetz. Die Demokraten würden "die Menschen entwaffnen, sie in ihrer Wohnung einsperren und dann (die mittelamerikanischen Gang MS-13, Anm.) einladen, nebenan einzuziehen", sagte er zudem über die politischen Gegner.

Der Kandidat Pekings

Präsidentensohn Donald Trump Jr. sprach anschließend überhaupt von Biden als Wunschkandidat der chinesischen kommunistischen Partei. "Sie wissen, dass er uns wirtschaftlich und auf der Weltbühne schwächen wird", sagte er. Biden sei so schwach, dass die Geheimdienste davon ausgingen, dass die kommunistische Partei Chinas ihn bevorzuge. Donald Trump Jr. verspottete den Herausforderer seines Vaters als "Beijing Biden", auf deutsch: "Peking-Biden". Donald Trump Jr. warf Biden linksradikale Politik vor, die die wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise stoppen würde. Biden spreche bereits von einem erneuten Shutdown – "Es ist Wahnsinn".

Die ehemalige amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley trat auf dem Parteitag der Republikaner auf, um Wähler von der außenpolitischen Kompetenz von Amtsinhaber Donald Trump zu überzeugen. Er habe eine harte Position gegenüber China eingenommen und er habe die Terrormiliz IS besiegt, sagte Haley am Montagabend. "Und er sagt der Welt, was sie hören muss."

Anti-Antirassisten

Für die USA hingegen hatte Haley keine bitteren Wahrheiten bereit: Sie sagte, die Vereinigten Staaten seien "kein rassistisches" Land, wofür sie auf Twitter prompte massiven Gegenwind erhielt. Schon zuvor hatte Senator Tim Scott in seiner Rede Trump verteidigt – und Mitglieder von Minderheiten für eine Stimme für seine Partei zu begeistern versucht.

Zugleich mit Haley und Scott kamen beim Parteitag aber auch Patricia und Mark McCloskey zum Wort, die fotografiert worden waren, als sie von ihrem Balkon aus mit einer Maschinenpistole posiert hatten, während Demonstrantinnen und Demonstranten der "Black Lives Matter"-Bewegung vorbeizogen. Die Demokraten sähen den Schutz einfacher Bürger nicht mehr als Aufgabe der Regierung, sagte Mark McCloskey. Ihnen gehe es vielmehr darum, "Kriminelle vor ehrlichen Bürgern zu schützen", behauptete er. "Machen Sie sich nichts vor: Wo auch immer Sie mit ihrer Familie leben, wird es nicht mehr sicher sein in einem Amerika der radikalen Demokraten", sagte Patricia McCloskey. Die Demokraten wollten alle Vorstädte zunichte machen und den Sozialismus einführen, sagte sie.

Der Parteitag der Republikaner findet – wie schon der der Demokraten – wegen der Corona-Pandemie in deutlich abgespeckter Form statt. Ursprünglich wollten die Republikaner in Charlotte ein viertägiges Mega-Event mit Tausenden Gästen abhalten. Wegen der dortigen Corona-Bestimmungen ließ Trump den Hauptteil dann nach Jacksonville verlegen. Nachdem sich Florida zu einem Hotspot in der Pandemie entwickelte, wurde das wieder gestrichen. (mesc, APA, Reuters, 25.8.2020)