Heute genau vor einem halben Jahr wurden die erste Corona-Infektionen in Österreich nachgewiesen. Am 25. Februar wurde das Virus bei einer in Innsbruck arbeitenden Italienerin und ihrem Bekannten entdeckt.

Der Top-Virologe der USA, Anthony Fauci, warnt vor einer zu schnellen Zulassung eines Corona-Impfstoffes. Sollte sich dieser nicht bewähren, sei es schwierig, Testpersonen für andere Studien zu gewinnen.

Laut einem UN-Bericht sind weltweit rund 120 Millionen Jobs im Tourismus von der Corona-Pandemie betroffen. Für Entwicklungsländer sei der Einbruch ein "Notfall".

In Angola wurden laut einem Bericht von Amnesty International sieben Menschen wegen Corona-Verstößen getötet. Die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen.

Erste Infektionen in Österreich vor genau einem halben Jahr

Am 25. Februar, vor genau einem halben Jahr, ist das neuartige Coronavirus erstmals offiziell in Österreich nachgewiesen worden: Eine in Innsbruck arbeitende Italienerin und ihr Bekannter waren die ersten Fälle. Über 700 Menschen starben seither mit SARS-CoV-2, 25.000 wurden bisher positiv getestet. Sechs Monate später bleibt das Virus weiterhin eine Herausforderung für das ganze Land und seine Menschen.

Vergleichsweise sei Österreich sehr gut durch die Krise gekommen, bilanzierte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) in einem Statement. Die Auswirkungen der Pandemie wurde spätestens mit dem Ausruf des Shutdown offensichtlich, der am 16. März weitgehende Ausgangsbeschränkungen und die Schließung weiter Handelsbereiche und der Gastronomie zur Folge hatte. Zu den von Anschober als "Phase 1" bezeichneten Maßnahmen gehörte ab Anfang April auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS).



Die ersten Lockerungen folgten dann bereits ab Mitte April und leiteten die "Phase 2" mit zehn kontrollierten Öffnungsschritten ein. Dies ging bis hin zur Wiederaufnahme des Flugverkehrs Mitte Juni, jedoch stiegen die Infektionszahlen dann wieder an. Ende Juli wurde die Maskenpflicht daher verschärft, die Zahl der aktiv Infizierten wuchs aber weiter auf gegenwärtig über 3.000 Fälle – so viele wie zuletzt im April, dem Monat, in dem die Coronapandemie in Österreich ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatte.

Trotz eines "sehr schwierigen Herbsts", der bevorsteht, zeigt sich Gesundheitsminister Anschober (Grüne) optimistisch. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Während dieser "Phase 3" – mit dem von Anschober definierten Ziel der Stabilisierung während der Sommermonate trotz Öffnung, Grenzöffnungen und einem (wenn auch eingeschränkten) Comeback des Tourismus – war der Anstieg der Zahlen durchaus ein erwarteter Nebeneffekt. Es ginge jetzt um die Vorbereitung auf "einen sehr schwierigen Herbst", so der Ressortleiter. Anschober zeigt sich für den Herbst optimistisch, verweist aber auf die Mitverantwortung der Bevölkerung.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bleiben eine Herausforderung. Im August waren in Österreich rund 370.00 Personen arbeitslos und fast 50.000 weitere in einer Schulung. Von der Nachrichtenagentur Reuters aktuell befragte Ökonomen gingen jedenfalls davon aus, dass die Folgen der Viruskrise der Wirtschaft im gesamten Euroraum zwei oder gar mehr Jahre dauern könnte.





Fauci warnt vor zu rascher Zulassung

Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, warnt vor einer übereilten Zulassung eines Corona-Impfstoffkandidaten. "Eine der potenziellen Gefahren, wenn Sie einen Impfstoff übereilt auf den Markt bringen, besteht darin, dass es für die anderen Impfstoffkandidaten schwierig – wenn nicht unmöglich wird -, Testpersonen für ihre Studie zu gewinnen", sagte Fauci der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview am Montag.

In den vergangenen Wochen sind mehrere Impfstoffkandidaten in großangelegte klinische Studien eingetreten. Zehntausende nehmen an freiwilligen Testreihen der Impfstoffkandidaten von Moderna, Pfizer und AstraZeneca teil. Johnson & Johnson kündigte an, rund 60.000 Probanden in seine Phase-III-Impfstoffstudie aufzunehmen.

Bedenken hinsichtlich einer möglichen Politisierung des behördlichen Genehmigungsverfahrens weckte die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump: Er gab eine Notfallgenehmigung für eine Plasma basierte Behandlungsmethode bekannt, bevor deren Nutzen in zufallskontrollierten, placebokontrollierten klinischen Studien belegt wurde. Trump hatte am Samstag getwittert, dass sogenannte "Deep State" -Elemente bei der US-Zulassungsbehörde FDA die Fortschritte bei Medikamenten und Impfstoffen bis nach den Wahlen vom 3. November verzögerten, um sein Wiederwahlangebot zu gefährden.





120 Millionen Tourismus-Jobs wackeln wegen Corona

Wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr UN-Generalsekretär António Guterres zufolge weltweit rund 120 Millionen Jobs im Tourismus bedroht. "Die Krise ist ein massiver Schock für entwickelte Ökonomien aber für Entwicklungsländer ist es ein Notfall", sagte Guterres in einer Video-Botschaft.

Denn viele dieser Länder sind stark vom Tourismus abhängig: In Afrika machte 2019 der Tourismussektor zehn Prozent aller Exporte aus, wie es in einem am Dienstag veröffentlichten UN-Bericht heißt.

Wegen der Corona-Pandemie wurden weltweit Grenzen geschlossen, Hotels dichtgemacht und Flüge gestrichen. In den ersten fünf Monaten des Jahres ist die Zahl der internationalen Touristen dem Bericht zufolge um 56 Prozent gesunken – insgesamt könnte sie in diesem Jahr um 78 Prozent einbrechen. Zwischen 910 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar an Exporteinnahmen im Tourismus könnten demnach verloren gehen.

Dies sei besonders verheerend, da die meisten Tourismus-Betriebe kleine und mittlere Unternehmen seien, hieß es. "Frauen, junge Menschen und informelle Arbeiter sind besonders bedroht", sagte Sandra Carvao von der UN-Tourismusorganisation (UNWTO) mit Blick auf die Jobverluste. Demnach besteht der Tourismussektor zu mehr als die Hälfte aus Frauen. Der Aufbau des Tourismus soll laut Guterres "sicher, gerecht und klimafreundlich" erfolgen.





Sieben Menschen in Angola wegen Corona-Verstöße getötet

Bei der Durchsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Sicherheitskräfte in Angola nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mindestens sieben Menschen getötet. Bei den Opfern handle es sich um Buben und junge Männer im Alter von 14 bis 21 Jahren, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von Amnesty International und der angolanischen Organisation Omunga.

Sie seien bereits im Mai und Juli getötet worden. Die Menschenrechtler gehen von einer noch höheren Dunkelziffer von Tötungen in dem südwestafrikanischen Land aus. Die Angehörigen der Opfer sowie andere Zeugen sagten demnach, Sicherheitskräfte wendeten regelmäßig exzessive Gewalt bei der Kontrolle der Einhaltung von Corona-Maßnahmen an. "Ein Teenager wurde ins Gesicht geschossen, als er verwundet da lag. Ein weiterer wurde getötet, als die Polizei auf eine Gruppe von Freunden auf einem Sportplatz schoss", sagte der Regionaldirektor für den Osten und Süden Afrikas, Deprose Muchena. Laut Bericht hätten sich alle Vorfälle in ärmeren Gegenden ereignet. (red, APA, 25.8.2020)