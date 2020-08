Nova Rock und Frequency sind die beiden Festival-Flaggschiffe der Barracuda Gruppe. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Nickelsdorf – Das Nova Rock 2021 vom 2. bis 5. Juni in Nickelsdorf hat einen weiteren Headliner: Muse werden am Samstag das Festival – vermutlich mit einer gewohnt bombastischen Show – beenden. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Das Open Air steht unter dem Motto "You can't cancel Rock and Roll" und bietet u. a. Auftritte von System of a Down, Volbeat sowie Seiler und Speer.

Nova Rock und Frequency sind die beiden Festival-Flaggschiffe der Barracuda Gruppe. Barracuda hatte beim Bilanzskandal der Mattersburger Commerzbank 34 Millionen Euro verloren. Dank eines umfassenden Finanzierungsplans sei der Geschäftsbetrieb aber gewährleistet. (APA, red, 25.8.2020)