Das zweite Match der "best of seven"-Serie gegen die New York Islanders findet am Mittwoch statt

Michael Raffl probiert es. Foto: Reuters/Sokolowski

Toronto/Edmonton – Die Philadelphia Flyers haben ihr Auftaktspiel in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) klar verloren. Der Club des Kärntners Michael Raffl, der 11:57 Minuten Eiszeit erhielt, unterlag in Toronto den New York Islanders 0:4 (0:1,0:0,0:3). Das zweite Match der "best of seven"-Serie findet am Mittwoch (ab 21.00 Uhr MESZ) statt.

In der zweiten Partie des Tages feierten die Dallas Stars in Edmonton nach 0:2-Rückstand noch einen 5:2-Erfolg über Colorado Avalanche. Nach ihrem fünften Sieg en suite führen die Texaner in der Serie bereits 2:0. (APA; 25.8.2020)



Play-off-Ergebnisse der NHL vom Montag (2. Runde/Conference-Halbfinale, "best of seven"):

Eastern Conference in Toronto:

Philadelphia Flyers – New York Islanders 0:4 (Stand 0:1)

Western Conference in Edmonton:

Colorado Avalanche – Dallas Stars – Colorado Avalanche 2:5 (Stand 0:2)