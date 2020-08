In dieser Galerie: 2 Bilder Nations League für Teamchef Foda. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Keine Nations League für Marko Arnautovic. Foto: imago images/ChinaImages

Wien – Marko Arnautovic steht nicht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien. Der China-Legionär musste aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen absagen.

Dafür nominierte Teamchef Franco Foda am Dienstag David Alaba, obwohl der Wiener mit dem FC Bayern erst am Sonntag im Champions-League-Finale im Einsatz war. Neu im Aufgebot stehen Christoph Baumgartner (Hoffenheim) und Adrian Grbic (Lorient). (APA, 25.8.2020)



Tor:

Pavao Pervan (Wolfsburg, 1 Länderspiel),

Alexander Schlager (LASK, 1),

Cican Stankovic (Salzburg, 4)

Abwehr:

Aleksandar Dragovic (Leverkusen, 80/1 Tor)

Martin Hinteregger (Frankfurt, 45/4)

Stefan Lainer (Mönchengladbach, 18/1)

Philipp Lienhart (Freiburg, 1/0)

Stefan Posch (Hoffenheim, 5/1)

Andreas Ulmer (Salzburg, 17/0)

David Alaba (Bayern, 72/14)

Mittelfeld:

Julian Baumgartlinger (Leverkusen, 74/1)

Christoph Baumgartner (Hoffenheim, 0)

Florian Grillitsch (Hoffenheim, 15/1)

Stefan Ilsanker (Frankfurt, 42/0)

Florian Kainz (Köln, 16/0)

Konrad Laimer (Leipzig, 7/1)

Valentino Lazaro (Mönchengladbach, 28/3)

Xaver Schlager (Wolfsburg, 11/1)

Peter Zulj (Anderlecht, 10/0)

Angriff:

Adrian Grbic (Lorient, 0/0)

Michael Gregoritsch (Augsburg, 17/2)

Karim Onisiwo (Mainz, 6/0)

Marcel Sabitzer (Leipzig, 42/7)

Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (Sturm, 2), Dejan Stojanovic (Middlesbrough, 0) – Marco Friedl (Bremen, 0), Gernot Trauner (LASK, 1/0), Christopher Trimmel (Union Berlin, 7/0), Maximilian Ullmann (Rapid, 0), Albert Vallci (Salzburg, 0), Philipp Wiesinger (LASK, 0), Maximilian Wöber (Salzburg, 6/0); Reinhold Ranftl (LASK, 1/0), Romano Schmid (Bremen, 0); Sasa Kalajdzic (Stuttgart, 0), Christoph Monschein (Austria, 0), Marko Raguz (LASK, 0)