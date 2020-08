Die Wasserretter am Einstieg sahen mich fragend an. "Alles gut. Aber ich bin raus. Ihr müsstet mich sonst rausfischen." Keiner lachte. Keiner sah mich spöttisch oder verächtlich an. "Richtige Entscheidung. Besser rechtzeitig als zu spät. So etwas kommt vor."

So etwas kommt vor? Nach 700 Metern? Davon 650 an Land. Wieso kommt so etwas vor? Ich wurde so sauer, dass mir fast schlecht wurde. Wieso? Was war passiert? Ich hätte am liebsten geheult. Und überlegte kurz, wieder ins Wasser zu springen.

Ein Maskengesicht beugte sich zu mir: "Lass es. Akzeptiere es. Es gibt solche Tage."