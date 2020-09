Wo es geschrieben steht!

"Do You Read Me? – Besondere Buchläden und ihre Geschichten", erschienen im Verlag Gestalten. Foto: Vrinda Jelinek; Etienne van Sloun, Do You Read Me?, gestalten 2020

Eine Art köstlicher Apfel für alle Bücherwürmer ist das Buch "Do You Read Me?", das mehr als 60 besondere Buchhandlungen auf der ganzen Welt unter die Lupe nimmt – von Buchgeschäften auf Booten bis hin zu einem in einer ehemaligen Kirche in Maastricht (siehe Foto).

"Do You Read Me? – Besondere Buchläden und ihre Geschichten", erschienen im Verlag Gestalten. 272 Seiten, 39,90 Euro

www.gestalten.com





Einzigartig

Bucket-Hat Foto: Hersteller

Wer noch keinen Bucket-Hat besitzt, sollte das nachholen. Ein handbemaltes Modell gibt es beim Wiener Label Ferrari Zöchling. 95 Euro

www.ferrarizoechling.com





Geknotet

Jogginghose von Alpha Tauri Foto: Hersteller

Herumlümmeln im Homeoffice: Die Jogginghose (hier von Alpha Tauri) gilt als die klare Gewinnerin des Lockdowns. 149,90 Euro

www.alphatauri.com





Schraubenlos

"Kontur Tisch 850" von "March Gut" Foto: Hersteller

Der "Kontur Tisch 850" des Linzer Designstudios "March Gut" lässt sich in wenigen Minuten von einer Person zusammenstecken. 950 Euro

www.marchgut.com





Zeitlos

"Futura" von Acqua di Parma Foto: Hersteller

Der neue Duft von Acqua di Parma heißt "Futura" und setzt auf den Duft Italiens: Bergamotte, Salbei und Lavendel. Viva! 50 ml, 79 Euro

www.acquadiparma.com





Gepunktet

Badeanzug von Thermalbad Vöslau Foto: Hersteller

Das Thermalbad Vöslau hat zwei Badeanzüge, die auf einem frühen Entwurf des Modevisionärs Rudi Gernreich basieren, herausgebracht. 129 Euro

www.voeslauer-designshop.com

(RONDO, 4.9.2020)