Die Natürliche

Bio Zisch Rhabarber von Voelkel Foto: Hersteller

Das etwas orange geratene Kracherl aus Niedersachsen kommt im Vergleich mit etwas weniger Zucker, dafür auch mit dem geringsten Anteil an Rhabarbersaft aus. "Wirkt ein wenig wässrig", meint ein Tester, ein anderer bemäkelt, dass sich der Geschmack schnell verflüchtigt. Dafür ist der Trank spritzig und weniger klebrig. Aber das merkt man erst nach der zweiten Flasche.

Bio Zisch Rhabarber von Voelkel, bei Denn’s, € 1,29 (+ 9 Cent Pfand)

4 von 6 Punkten





Die Harmlose

Rhabarberlimonade von Proviant Limo Foto: Hersteller

Die dunkelste getestete Limo kommt in lustiger Retroverpackung aus Berlin daher. Sie schmeckt, so das Urteil, nicht ganz so intensiv nach Rhabarber, ist dafür aber naturgemäß auch nicht so sauer. Ein guter Einstieg also für jene, die sich bisher nicht so recht über das Knöterichgewächs getraut haben. Hardcore-Rhabarberfans könnten aber enttäuscht sein.

Rhabarberlimonade von Proviant Limo, bei Basic, 1,19 Euro (+ 8 Cent Pfand)

3 von 6 Punkten





Die Kultige

Bio-Rhabarberschorle von Fritz Kola Foto: Hersteller

Die Hamburger Marke Fritz Kola ist längst nicht mehr nur fürs Koffeingetränk bekannt. Die pinke Rhabarberschorle ist so sauer und spritzig, wie man es sich nach einem Badetag an der Alten Donau wünschen kann. Kein Wunder: Der Rhabarbersaftanteil ist mit 40 Prozent am höchsten, die Zutatenliste überschaubar. Testsieger – und ein herzliches "Moin" in die Hansestadt!

Bio-Rhabarberschorle von Fritz Kola, bei Vegan Maran, 1,69 Euro (+ 18 Cent Pfand)

6 von 6 Punkten





Die Ehrliche

Now Pink Rhabarber von Lammsbräu

"Wenig Show", urteilt ein Verkoster angesichts des blassen Kracherls in der puristischen Flasche aus der Oberpfalz. Die braucht es auch nicht: Es riecht und schmeckt fast wie Rhabarber aus Mamas Garten. Das "now" im Namen sollte man als Aufforderung verstehen, die Flasche schnell zu leeren. Sonst kommt einem der durstige Mittester zuvor. Ein sehr knapper zweiter Platz.

Now Pink Rhabarber von Lammsbräu, bei Basic in Wien, 0,99 Euro (+ 8 Cent Pfand)

5 von 6 Punkten

(Franziska Zoidl, RONDO, 4.9.2020)